Teške tragedije porodice Lazić: Darko bio u komi 23 dana, otac umro posle operacije, a brat (32) poginuo na motoru

Mondo pre 9 minuta  |  Dragana Tomašević
Pevač Darko Lazić je juče ostao bez rođenog brata.

Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Šapca. Dragan je upravljao motorom kada je došlo do sudara sa automobilom marke "citroen", a tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima Dragan je preminuo. U automobilu se na mestu suvozača nalazila osoba M.K. (60) koja je prevezena u bolnicu u Šapcu. Ovo je još jedna teška godina za porodicu Lazić, koja je ranije preživela brojne teške trenutke i nesreće. Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su
