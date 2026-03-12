Uživo - Panika u Bahreinu: Odjekuju sirene za vazdušnu opasnost, gust dim iznad prestonice: "Idite u skloništa!"

Mondo pre 15 minuta  |  Tamara Birešić
Uživo - Panika u Bahreinu: Odjekuju sirene za vazdušnu opasnost, gust dim iznad prestonice: "Idite u skloništa!"
Danas je trinaesti dan sukoba na Bliskom istoku. Na portalu MONDO pratite sve najnovije vesti, iz minuta u minut. Sukob je eskalirao intenzivnim međusobnim napadima, pri čemu su SAD i Izrael nastavili sa udarima širom Irana, dok je Teheran odgovorio raketnim i dron napadima na mete u Izraelu, UAE, Omanu i Bahreinu. Pomorska napetost dosegla je vrhunac u Ormuskom moreuzu, gde su SAD uništile iranske minopolagače, dok je Iran postavljanje mina i napade na brodove
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

Insajder pre 6 minuta
Savet bezbednosti UN zahteva da Iran prekine napade

Savet bezbednosti UN zahteva da Iran prekine napade

Danas pre 6 minuta
Brodovi u plamenu na Bliskom istoku, novi skok cene nafte

Brodovi u plamenu na Bliskom istoku, novi skok cene nafte

BBC News pre 36 minuta
Međunarodni aerodrom u Kuvajtu na meti više bespilotnih letelica

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu na meti više bespilotnih letelica

RTV pre 11 minuta
Nova podela u SB UN: Usvojena rezolucija protiv Irana, SAD vetom srušio ruski poziv na obostrani prekid vatre

Nova podela u SB UN: Usvojena rezolucija protiv Irana, SAD vetom srušio ruski poziv na obostrani prekid vatre

NIN pre 51 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, evakuacije u finansijskom distriktu Dubaija nakon iranskih pretnji bankama

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, evakuacije u finansijskom distriktu Dubaija nakon iranskih pretnji bankama

Euronews pre 31 minuta
Iranski dronovi ciljali sedište Šin Beta, naftna polja u UAE i aerodrom u Kuvajtu; Izrael bombardovao Bejrut

Iranski dronovi ciljali sedište Šin Beta, naftna polja u UAE i aerodrom u Kuvajtu; Izrael bombardovao Bejrut

RTS pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokCena nafteTeheranDronBejrutnafta

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

BLOG UŽIVO: Nafta ponovo dostigla cenu od 100 dolara po barelu, Pezeškijan traži reparacije za okončanje rata (FOTO)

Insajder pre 6 minuta
Delegacije SAD i Rusije razgovarale izmeđuostalog i o energetskim pitanjima na Floridi

Delegacije SAD i Rusije razgovarale izmeđuostalog i o energetskim pitanjima na Floridi

Insajder pre 6 minuta
Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

N1 Info pre 6 minuta
Evropski indeksi u padu, cene nafte i gasa rastu, strah na tržištu energenata

Evropski indeksi u padu, cene nafte i gasa rastu, strah na tržištu energenata

RTV pre 6 minuta
G7 o zaštiti brodova u Persijskom zalivu

G7 o zaštiti brodova u Persijskom zalivu

Danas pre 6 minuta