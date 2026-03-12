Uživo - Panika u Bahreinu: Odjekuju sirene za vazdušnu opasnost, gust dim iznad prestonice: "Idite u skloništa!"

Danas je trinaesti dan sukoba na Bliskom istoku. Na portalu MONDO pratite sve najnovije vesti, iz minuta u minut. Sukob je eskalirao intenzivnim međusobnim napadima, pri čemu su SAD i Izrael nastavili sa udarima širom Irana, dok je Teheran odgovorio raketnim i dron napadima na mete u Izraelu, UAE, Omanu i Bahreinu. Pomorska napetost dosegla je vrhunac u Ormuskom moreuzu, gde su SAD uništile iranske minopolagače, dok je Iran postavljanje mina i napade na brodove