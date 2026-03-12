CNN: Supruga ubijenog vrhovnog vođe Irana nije preminula

Iranski mediji povezani sa državom navode da su netačne informacije da je supruga pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija preminula od povreda zadobijenih tokom napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, prenosi CNN.

Agencije "Fars njuz" i "Nurnjuz" demantovale su navode da je Mansureh Hodžaste Bagherzade preminula od posledica napada. Agencija "Fars" navela je da su prve informacije o smrti Bagherzade bile "pogrešne" i pokušala je da ispravi, kako su naveli, dezinformacije koje su se pojavile nakon ubistva vođe Alija Hameija, piše CNN. "Nurnjuz", koji je povezan sa Vrhovnim savetom za nacionalnu bezbednost Irana, saopštio je da je "supruga mučeničkog revolucionarnog vođe živa