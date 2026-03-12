CNN: Supruga ubijenog vrhovnog vođe Irana nije preminula

N1 Info pre 46 minuta  |  CNN
CNN: Supruga ubijenog vrhovnog vođe Irana nije preminula

Iranski mediji povezani sa državom navode da su netačne informacije da je supruga pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija preminula od povreda zadobijenih tokom napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, prenosi CNN.

Agencije "Fars njuz" i "Nurnjuz" demantovale su navode da je Mansureh Hodžaste Bagherzade preminula od posledica napada. Agencija "Fars" navela je da su prve informacije o smrti Bagherzade bile "pogrešne" i pokušala je da ispravi, kako su naveli, dezinformacije koje su se pojavile nakon ubistva vođe Alija Hameija, piše CNN. "Nurnjuz", koji je povezan sa Vrhovnim savetom za nacionalnu bezbednost Irana, saopštio je da je "supruga mučeničkog revolucionarnog vođe živa
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Konačno; Oglasio se Netanjahu i odmah zapretio VIDEO

Konačno; Oglasio se Netanjahu i odmah zapretio VIDEO

B92 pre 11 minuta
Netanjahu: Iran više nije ista zemlja nakon američko-izraelskih napada

Netanjahu: Iran više nije ista zemlja nakon američko-izraelskih napada

RTV pre 1 sat
Netanjahu: Iran više nije ista zemlja posle američko-izraelskih napada

Netanjahu: Iran više nije ista zemlja posle američko-izraelskih napada

Kurir pre 46 minuta
Netanjahu: Iran više nije ista zemlja

Netanjahu: Iran više nije ista zemlja

Politika pre 1 sat
Supruga Alija Hamneija je živa?! Mediji u Iranu tvrde da je preživela bombardovanje Teherana

Supruga Alija Hamneija je živa?! Mediji u Iranu tvrde da je preživela bombardovanje Teherana

Mondo pre 3 sata
Ajatolahova žena je živa? Supruga Alija Hamneija preživela bombardovanje?

Ajatolahova žena je živa? Supruga Alija Hamneija preživela bombardovanje?

Kurir pre 3 sata
Udovica Alija Hamneija pronađena živa

Udovica Alija Hamneija pronađena živa

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelCNN

Svet, najnovije vesti »

Maskirana banda otela muškarca ispred restorana. Užas u Francuskoj: Odveli ga u podrum, pa ga silovali, palili i tražili…

Maskirana banda otela muškarca ispred restorana. Užas u Francuskoj: Odveli ga u podrum, pa ga silovali, palili i tražili 100.000 evra

Blic pre 16 minuta
"Putin se najviše raduje ovom ratu" Raskrinkana paklena veza Moskve i Teherana: Evo šta se zapravo krije iza razornih napada…

"Putin se najviše raduje ovom ratu" Raskrinkana paklena veza Moskve i Teherana: Evo šta se zapravo krije iza razornih napada dronovima (video)

Blic pre 1 minut
Vučić: „Čuvaćemo dobre odnose sa Rusijom, Kinom SAD“

Vučić: „Čuvaćemo dobre odnose sa Rusijom, Kinom SAD“

Danas pre 1 minut
Izraelska vojska gađala infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu

Izraelska vojska gađala infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu

Danas pre 11 minuta
„Kremlj mora da održava balans – niti da napusti Iran, niti da prekine odnose sa Trampom“: Da li Moskva pomaže Teheranu u ratu…

„Kremlj mora da održava balans – niti da napusti Iran, niti da prekine odnose sa Trampom“: Da li Moskva pomaže Teheranu u ratu sa SAD i Izraelom?

Danas pre 1 sat