Muškarac osuđen na uslovnu kaznu zbog pretnji smrću novinarki Ani Lalić Hegediš

Muškarac osuđen na uslovnu kaznu zbog pretnji smrću novinarki Ani Lalić Hegediš

Viši sud u Beogradu osudio je Milorada Šešuma zbog pretnji smrću koje je uputio novinarki i predsednici Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) i novinarki portala Nova.rs Ani Lalić Hegediš pre dve godine na društvenoj mreži Fejsbuk.

Počinilac je, kako piše Nova.rs, osuđen na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci, oduzet mu je mobilni telefon i SIM kartica i određena zabrana prilaska stanu oštećene na manje od 200 metara i svaka komunikacija s njom u trajanju od godinu dana. Sud je presudio da je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti time što je 9. marta 2024. godine na Fejsbuku sa svog naloga pod nazivom „Praška Šunka" postavio objavu objavu i poslao više poruka pretećeg sadržaja
