Radak: Vlada Srbije našim parama plaća zemljama dolazak na EXPO, a ne daju da im postavimo pitanje

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Radak: Vlada Srbije našim parama plaća zemljama dolazak na EXPO, a ne daju da im postavimo pitanje

Urednik Forbes Srbija Ivan Radak pitao je danas predstavnike zemalja koje učestvuju na EXPO 2027 da li su upoznati sa činjenicom da bi objekti u kojima će biti organizovana ova specijalizovana svetska izložba mogli da budu korišćeni bez upotrebne dozvole i da li zbog toga brinu za bezbednost svog osoblja.

Sugerisano mu je da takva pitanja nisu dobrodošla što ga, kako kaže, nije iznenadilo, ali ga je razočaralo. Radak za N1 kaže da je pitanje o upotrebnoj dozvoli postavio predstavnicima Kambodže i Senegala, zemalja koje su se prve predstavljale, te da mu je nakon toga osoba iz organizacije prišla i zamolila ga da to pitanje više ne postavlja. „Ja sam bio iznenađen, možda je pregrubo reći, šokiran, da mene neko tako nešto moli, pita, kako god to nazvali. Dakle, pošto
Forbes pre 1 sat
Nova pre 54 minuta
Vlada SrbijeEXPOEXPO 2027

