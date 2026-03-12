Tri napada pasa u dva dana u Beogradu – da li je problem u rasi ili u vlasnicima

U dva dana u Beogradu zabeležena su tri teška napada pasa na ljude, što je ponovo pokrenulo pitanje ko je odgovoran – vlasnici, zakon ili njegova primena.

Duško Jovanović iz Kinološkog saveza Srbije ističe da do napada dolazi zbog nerazumevanja ponašanja pasa, kao i da su psi zadržali instinkte koji su tipični za čopor. Šefica odseka veterinarske inspekcije Beograda Olivera Pavlović poručuje da propisi postoje, ali da sistem ima ograničenja kada je reč o kontroli vlasnika pasa. Prvi napad dogodio se 2. marta u Kumodražu, gde su ženu u dvorištu porodične kuće napala njena dva psa rase "kane korso". Psi su bili toliko