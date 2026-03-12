Tri napada pasa u dva dana u Beogradu – da li je problem u rasi ili u vlasnicima

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
Tri napada pasa u dva dana u Beogradu – da li je problem u rasi ili u vlasnicima

U dva dana u Beogradu zabeležena su tri teška napada pasa na ljude, što je ponovo pokrenulo pitanje ko je odgovoran – vlasnici, zakon ili njegova primena.

Duško Jovanović iz Kinološkog saveza Srbije ističe da do napada dolazi zbog nerazumevanja ponašanja pasa, kao i da su psi zadržali instinkte koji su tipični za čopor. Šefica odseka veterinarske inspekcije Beograda Olivera Pavlović poručuje da propisi postoje, ali da sistem ima ograničenja kada je reč o kontroli vlasnika pasa. Prvi napad dogodio se 2. marta u Kumodražu, gde su ženu u dvorištu porodične kuće napala njena dva psa rase "kane korso". Psi su bili toliko
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tri napada pasa u dva dana u Beogradu: Da li je problem u rasi ili u vlasnicima?

Tri napada pasa u dva dana u Beogradu: Da li je problem u rasi ili u vlasnicima?

Danas pre 9 minuta
Tri napada pasa u dva dana u Beogradu – da li je problem u rasi ili u vlasnicima

Tri napada pasa u dva dana u Beogradu – da li je problem u rasi ili u vlasnicima

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Danas se navršavaju 23 godine od ubistva premijera Zorana Đinđića

Danas se navršavaju 23 godine od ubistva premijera Zorana Đinđića

N1 Info pre 34 minuta
Može li Bliski istok da ugrozi pregovore o kupovini NIS-a

Može li Bliski istok da ugrozi pregovore o kupovini NIS-a

Bloomberg Adria pre 29 minuta
Šta se dešava sa vašim krvnim pritiskom kada smanjite unos soli

Šta se dešava sa vašim krvnim pritiskom kada smanjite unos soli

Radio 021 pre 14 minuta
Danas se navršavaju 23 godine od ubistva premijera Zorana Đinđića

Danas se navršavaju 23 godine od ubistva premijera Zorana Đinđića

Danas pre 15 minuta
AMSS: Smanjena vidljivost na putevima pored reka i u kotlinama

AMSS: Smanjena vidljivost na putevima pored reka i u kotlinama

Danas pre 15 minuta