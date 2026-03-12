Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Utvrđena zbirna izborna lista za lokalne izbore u Aranđelovcu

Opštinska izbora komsija (OIK) u Aranđelovcu je danas utvrdila zbirnu izbornu listu s pet političkih subjekata za lokalne izbore 29. marta, objavila je Republička izborna komisija (RIK).

Zbirna izborna lista je utvrđena prema redosledu kojom su liste proglašene. Prva na izbornom listiću biće koalicije Srpske napredne stranke (SNS) pod nazivom "Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica". Tu listu čine i predstavnici Socijalističke partije Srbije, stranke Zavetnici, Srpske radikalne stranke, Pokreta socijalista i PUPS-a. Na zbornoj izbornoj listi pod brojem dva je "Ruska stranka - za bolji Atanđelovac". Pod brojem tri je lista "Studenti za
