Đoković zaustavljen u Indijan Velsu: „Presudio je jedan poen“

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas, posle poraza od Britanca Džeka Drejpera u osmini finala mastera u Indijan Velsu, da je meč rešio jedan poen.

Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Indijan Velsa pošto je izgubio od Drejpera sa 6:4, 4:6, 6:7. 26 udaraca za 1 poen Ovaj meč je obeležio sjajan poen u prvom gemu trećeg seta. Pri rezultatu 30:30, Đoković je osvojio poen posle 26 udaraca i taj poen će verovatno biti jedan od najboljih ove godine, ali ga je, po mišljenju srpskog tenisera, na kraju koštao.“Jedan poen. Da, jedan poen. Bilo je sjajno osvojiti taj poen u tom gemu, ali sam potpuno ostao bez