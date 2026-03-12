Prvo obraćanje Modžtabe Hamneija od početka rata: Iran neće odustati od osvete, moguće zatvaranje Ormuskog moreuza

Newsmax Balkans pre 4 minuta  |  Newsmax Balkans
Prvo obraćanje Modžtabe Hamneija od početka rata: Iran neće odustati od osvete, moguće zatvaranje Ormuskog moreuza

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, izneo je svoju prvu izjavu o ratu, poručivši da treba iskoristiti mogućnost zatvaranja Ormuskog moreuza kao pritisak i da će se napadi na arapske susede Irana u Persijskom zalivu nastaviti, ali se pritom nije pojavio pred kamerama.

Ajatolah je poručio da Iran neće odustati od osvete za poginule, naglašavajući da odmazda neće biti ograničena samo na ubistvo velikog vođe Revolucije, već da će svaki građanin koji je stradao od neprijatelja predstavljati poseban slučaj u "dosijeu osvete". Dodao je da je deo te odmazde već sproveden, ali da će taj proces "ostati otvoren dok se u potpunosti ne ostvari". Posebno je istakao da će Iran biti naročito osetljiv na stradanje dece, navodeći kao primer
