(Video) Pišu se nove stranice NBA istorije: Jokić nastavlja sa rekordima

Nova utakmica donela je nov rekord za Nikolu Jokića koji je doprineo trijumfu Denvera nad Hjustonom (129:93) učinkom od 16 poena, 13 asistencija i 12 skokova.

Srpski reprezentativac stigao je do 25. tripl-dabla ove takmičarske godine, čime je ostvario četvrtu uzastopnu sezonu sa takvim učinkom i oborio još jedan rekord, prenosi Arena sport. 🃏 History for Jokić 🃏 In tonight's win, Nikola Jokić recorded his 25th triple-double of the season. He now has four consecutive seasons with 25+ triple-doubles, becoming the first player in NBA history to reach this mark! https://t.co/tEsIVgH1jY pic.twitter.com/CqCJTTn72f — NBA (@NBA)