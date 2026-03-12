Građani Niša odali poštu dr Zoranu Đinđiću

Niške vesti pre 51 minuta  |  Niške Vesti Niške Vesti
Građani Niša odali poštu dr Zoranu Đinđiću

Potpredsednik Gradskog odbora Demokratske stranke Marko Aleksovski kazao je da su svi u Srbiji uvereni da bi danas Srbija izgledala potpuno drugačije da Zoran nije pre 23 godine ubijen. „Posledice tog ubistva trpimo četvrt veka kasnije, to je definitivno i očigledno.

Srbija je sada zemlja korupcije i nepotizma“, istakao je Aleksovski. On je kazao da je Zoran Đinđić bio najglasniji eksponent politike da društvo treba da se menja iznutra i on je skupo platio cenu toga što društvo nije bilo spremno da prati njegovu viziju i njegovu hrabrost. Aleksovski je kazao da ono što donosi nadu posle 23 godine je to da postoji nova energija u našem društvu. „Osećamo svi da se društvo budi, da se društvo menja i da je možda konačno zrelo i za
Ključne reči

Zoran ĐinđićDemokratska strankaNiškorupcija

