"Cela Srbija u 10 opština": Studenti otkrivaju kako će izgledati skupovi 14. marta

“Vidimo se 14. marta na terenu. Cela Srbija u 10 opština, za pobedu 29. marta!”, poručili su studenti uoči skupova koje će organizovati u svim gradovima i opštinama u kojima će ovog meseca biti održani lokalni izbori. Kako kažu za Novu, tog dana će biti održane velike tribine, a onda će građani imati prilike da razgovaraju sa kandidatima sa studentskih listi.

