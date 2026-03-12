"Od Vučićeve izjave da mora da moli Si Đi Pinga da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji, Nikola Tesla se prevrće u grobu“

"Neupućeni i neodgovorni predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u svojoj poseti Elektromreži Srbije (EMS) ponovo izjavio ono čega će se svaki učeni Srbin postideti - kako mora da moli kineskog predsednika Si Đi Pinga da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji, a zbog te izjave sigurno se Nikola Tesla prevrće u grobu“, upozorava Resorni odbor (RO) Srbija centra (SRCE) za energetiku.

SRCE ukazuje da u Srbiji rade tri fabrike energetskih transformatora: „Minel trafo“ iz Mladenovca (za naposke nivoe do 36 kV), „Minel transformatori“ iz Ripnja (od 2015. Comel transformatori, za sve naponske nivoe) i „Kolektor ETRA“ iz Barajeva (za naponske nivoe do 145 kV i snage do 40 MVA). „Da li Mladenovac, Ripanj i Barajevo nisu za predsednika u Srbiji? Ili je predsedniku bitno vlasnistvo, odnosno to što su vlasnici u Mladenovcu Bugari, u Barajevu Slovenci, a