"Od Vučićeve izjave da mora da moli Si Đi Pinga da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji, Nikola Tesla se prevrće u grobu“

Nova pre 1 sat
"Od Vučićeve izjave da mora da moli Si Đi Pinga da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji, Nikola Tesla se prevrće u…

"Neupućeni i neodgovorni predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u svojoj poseti Elektromreži Srbije (EMS) ponovo izjavio ono čega će se svaki učeni Srbin postideti - kako mora da moli kineskog predsednika Si Đi Pinga da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji, a zbog te izjave sigurno se Nikola Tesla prevrće u grobu“, upozorava Resorni odbor (RO) Srbija centra (SRCE) za energetiku.

SRCE ukazuje da u Srbiji rade tri fabrike energetskih transformatora: „Minel trafo“ iz Mladenovca (za naposke nivoe do 36 kV), „Minel transformatori“ iz Ripnja (od 2015. Comel transformatori, za sve naponske nivoe) i „Kolektor ETRA“ iz Barajeva (za naponske nivoe do 145 kV i snage do 40 MVA). „Da li Mladenovac, Ripanj i Barajevo nisu za predsednika u Srbiji? Ili je predsedniku bitno vlasnistvo, odnosno to što su vlasnici u Mladenovcu Bugari, u Barajevu Slovenci, a
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

SRCE: Od Vučićeve molbe predsedniku Kine, Tesla se prevrće u grobu

SRCE: Od Vučićeve molbe predsedniku Kine, Tesla se prevrće u grobu

N1 Info pre 51 minuta
SRCE: Tesla se prevrće u grobu zbog Vučićeve molbe da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji

SRCE: Tesla se prevrće u grobu zbog Vučićeve molbe da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji

Beta pre 26 minuta
SRCE: Tesla se prevrće u grobu zbog Vučićeve molbe da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji

SRCE: Tesla se prevrće u grobu zbog Vučićeve molbe da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji

Serbian News Media pre 26 minuta
SRCE: Tesla se prevrće u grobu zbog Vučićeve molbe da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji

SRCE: Tesla se prevrće u grobu zbog Vučićeve molbe da Kina izgradi fabriku transformatora u Srbiji

Radio sto plus pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNikola TeslaKinaPredsednik SrbijeMladenovacTeslabarajevo

Društvo, najnovije vesti »

Mašini dodeljena Voices nagrada za promene inovacije u novinarstvu u Firenci

Mašini dodeljena Voices nagrada za promene inovacije u novinarstvu u Firenci

Mašina pre 6 minuta
Lazović: Zajedno studenti, partije, građani, civilno društvo, stručnjaci, da bi se Vučić pobedio

Lazović: Zajedno studenti, partije, građani, civilno društvo, stručnjaci, da bi se Vučić pobedio

N1 Info pre 6 minuta
Nedeljkov (Crta): Sumnjamo da su mnoge proglašene liste, više od četvrtine, fantomske

Nedeljkov (Crta): Sumnjamo da su mnoge proglašene liste, više od četvrtine, fantomske

Beta pre 6 minuta
„Luksuzni“ sukulent koji cveta i leči: Biljka koja se lako održava i oplemenjuje svaki vrt

„Luksuzni“ sukulent koji cveta i leči: Biljka koja se lako održava i oplemenjuje svaki vrt

Danas pre 1 minut
Od besplatnog do 3 miliona dinara: Koliko košta grobno mesto i sahranjivanje u Srbiji

Od besplatnog do 3 miliona dinara: Koliko košta grobno mesto i sahranjivanje u Srbiji

Blic pre 6 minuta