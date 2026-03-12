Suspendovanu vaspitačicu, u čijoj smeni je dečak izašao iz vrtića u Čačku, podržalo 60 roditelja

Vaspitačica, u čijoj smeni je u ponedeljak pre podne petogodišnji dečak samostalno išetao iz vrtića „Boško Buha“ u Čačku, suspendovana je do okončanja disciplinskog postupka, podaci su Predškolske ustanove „Radost“ iz Čačka.

Juče popodne, održan je roditeljski sastanak u vrtiću koji je sazvala direktorka Predškolske ustanove „Radost“ Vera Jovanović, a sastanku su prisustvovali roditelji vrtićke grupe koju pohađa pomenuti dečak kao i pedagog. Direktorka je roditelje upoznala sa detaljima događaja i koracima koji su nakon toga preduzeti. Posle roditeljskog sastanka saopštenjem su se oglasili roditelji tri vrtićke grupe, njih 60. Oni su potpisali i peticiju podrške suspendovanoj