Medvedev potencijalni rival Đokoviću u četvrtfinalu Sinsinatija

Medvedev lako stigao do četvrtfinala, gde će igrati protiv pobednika meča Đoković - Džek Drejper

SINSINATI – Ruski teniser Danil Medvedev potencijalni je rival Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Sinsinatija pošto je u osmini finala savladao Amerikanca Aleksa Mikelsena rezultatom 2:0 (6:2, 6:4) za sat i 28 minuta. Jedanaesti nosilac turnira je napravio čak četiri brejka u meču, a pretrpeo samo jedan, i tako lako stigao do četvrtfinala, gde će igrati protiv pobednika meča Đoković - Džek Drejper koji se igra u toku noći po srpskom vremenu, prenosi Tanjug.