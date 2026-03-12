Medvedev potencijalni rival Đokoviću u četvrtfinalu Sinsinatija

Politika pre 2 sata
Medvedev potencijalni rival Đokoviću u četvrtfinalu Sinsinatija

Medvedev lako stigao do četvrtfinala, gde će igrati protiv pobednika meča Đoković - Džek Drejper

SINSINATI – Ruski teniser Danil Medvedev potencijalni je rival Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Sinsinatija pošto je u osmini finala savladao Amerikanca Aleksa Mikelsena rezultatom 2:0 (6:2, 6:4) za sat i 28 minuta. Jedanaesti nosilac turnira je napravio čak četiri brejka u meču, a pretrpeo samo jedan, i tako lako stigao do četvrtfinala, gde će igrati protiv pobednika meča Đoković - Džek Drejper koji se igra u toku noći po srpskom vremenu, prenosi Tanjug.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Novak za prvo četvrtfinale Indijan Velsa od 2016.

UŽIVO: Novak za prvo četvrtfinale Indijan Velsa od 2016.

Sport klub pre 27 minuta
Đoković - Drejper, uživo: Novak igra protiv aktuelnog šampiona za četvrtfinale Indijan Velsa

Đoković - Drejper, uživo: Novak igra protiv aktuelnog šampiona za četvrtfinale Indijan Velsa

Mondo pre 27 minuta
Poznat protivnik Novaka Đokovića ukoliko pobedi Džeka Drejpera

Poznat protivnik Novaka Đokovića ukoliko pobedi Džeka Drejpera

Danas pre 2 sata
Može li mu iko išta? Alkaras razbio i Ruda!

Može li mu iko išta? Alkaras razbio i Ruda!

B92 pre 1 sat
Alkaraz u četvrtfinalu Indijan Velsa: Španac presekao Ruda, samo još jedna prepreka ga deli od stanice "Novak"

Alkaraz u četvrtfinalu Indijan Velsa: Španac presekao Ruda, samo još jedna prepreka ga deli od stanice "Novak"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićSinsinatiTanjugDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Kurir pre 11 minuta
UŽIVO: Novak za prvo četvrtfinale Indijan Velsa od 2016.

UŽIVO: Novak za prvo četvrtfinale Indijan Velsa od 2016.

Sport klub pre 27 minuta
Đoković - Drejper, uživo: Novak igra protiv aktuelnog šampiona za četvrtfinale Indijan Velsa

Đoković - Drejper, uživo: Novak igra protiv aktuelnog šampiona za četvrtfinale Indijan Velsa

Mondo pre 27 minuta
Penjaroja: Igrali smo dobro, zaslužili smo da pobedimo

Penjaroja: Igrali smo dobro, zaslužili smo da pobedimo

Politika pre 22 minuta
Real deklasirao Mančester Siti

Real deklasirao Mančester Siti

Politika pre 57 minuta