Tramp: Moguće korišćenje nafte iz strateških rezervi SAD

Tramp je pohvalio IEA zbog današnje odluke da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi, preneli su američki mediji

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi SAD mogle da iskoriste strateške rezerve nafte kako bi snizile cene nafte i naftnih derivata. U intervjuu za WKRC TV u Sinsinatiju, predsednika Tramp je odgovorio potvrdno na pitanje da li je potrebno koristiti strateške naftne rezerve SAD, prenosi CBS News. „To ćemo uraditi, a onda ćemo ih ponovo napuniti. Jednom sam ih napunio i ponovo ću ih napuniti. Ali sada ćemo ih malo