Iranski bezbednjak poklopio Trampa na Iksu: Lako je rat početi, ali se ne može pobediti sa par tvitova!

Pravda pre 2 sata  |  RTS
Rat se ne može dobiti sa nekoliko tvitova, a Iran neće popustiti sve dok američki predsednik Donald Tramp "ne zažali", poručio je sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani.

"Tramp kaže da traži brzu pobedu. Iako je lako brzo započeti rat, u njemu ne možete da pobedite sa nekoliko tvitova. Nećemo popustiti sve dok ne zažalite zbog ove pogrešne procene", napisao je Laridžani na Iksu. Tramp je prethodno rekao da bi rat Sjedinjenih Američkih Država i Izrela protiv Irana mogao da se završi "vrlo brzo", ali je istovremeno naveo da bi procena ministra odbrane te zemlje Pita Hegseta da je ovo "tek početak" takođe mogla da bude tačna. Rat,
