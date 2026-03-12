Novosađani, iskoristite vikend: Biće sunčano i toplo, od nedelje će biti kiše i malo svežije

Naredna tri dana u Novom Sadu će biti sunčana i topla, a od nedelje se očekuje kiša.

U petak će biti pretežno sunčano, a temperatura će biti od 5 do 19 stepeni. Duvaće pretežno slab istočni i jugoistočni vetar. Subota i nedelja biće sunčani. U subotu će temperatura biti od 6 do 20 stepeni, a u nedelju od 6 do 19 stepeni. Tokom vikenda duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. U ponedeljak će biti promenljivo oblačno, a iako je prvobitno bila najavljena kiša, sada meteorolozi kažu da će biti suvo. Temperatura će s ekretati od 5 do 18 stepeni. U utorak