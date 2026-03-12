Novosađani, iskoristite vikend: Biće sunčano i toplo, od nedelje će biti kiše i malo svežije

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Novosađani, iskoristite vikend: Biće sunčano i toplo, od nedelje će biti kiše i malo svežije

Naredna tri dana u Novom Sadu će biti sunčana i topla, a od nedelje se očekuje kiša.

U petak će biti pretežno sunčano, a temperatura će biti od 5 do 19 stepeni. Duvaće pretežno slab istočni i jugoistočni vetar. Subota i nedelja biće sunčani. U subotu će temperatura biti od 6 do 20 stepeni, a u nedelju od 6 do 19 stepeni. Tokom vikenda duvaće umeren i jak jugoistočni vetar. U ponedeljak će biti promenljivo oblačno, a iako je prvobitno bila najavljena kiša, sada meteorolozi kažu da će biti suvo. Temperatura će s ekretati od 5 do 18 stepeni. U utorak
U ovom delu Srbije već se namračilo: Evo gde se tokom popodneva očekuju pljuskovi

Telegraf pre 17 minuta
Prolećno vreme u Novom Pazaru: Temperatura do 16 stepeni, mala šansa za kišu

IndeksOnline pre 1 sat
Sutra u Novom Pazaru sunčano i toplo, popodne lokalni pljuskovi

IndeksOnline pre 1 sat
Sunčano i toplo još nekoliko dana, a zatim stižu kiša, pljuskovi i zahlađenje

NIN pre 2 sata
Prognoza za 7 dana: Proleće pred nama

Ozon press pre 2 sata
Zahlađenje stiže tačno ovog datuma Todorović objavio prognozu za mart, upozorava - ne pakujte zimske jakne

Blic pre 2 sata
Stiže nam oštro zahlađenje, snega će biti i u nižim predelima: Prognoza Nedeljka Todorovića za mart

Mondo pre 2 sata
Saznanja Tužilaštva za ratne zločine o SPENS-u ne idu u prilog odluke Tonija Cetinskog da otkaže koncert

N1 Info pre 6 minuta
Osumnjičenom za napad na studente ispred SNP-a Novom Sadu ukinut pritvor i određena mera zabrane napuštanja stana uz…

Insajder pre 42 minuta
Ministar Stanković obišao radove na rekonstrukciji škole koju je finansirala opština Stara Pazova

RTV pre 12 minuta
Akcija uklanjanja divljih deponija u Pančevu

RTV pre 7 minuta
Gde se u Srbiji najbolje živi? Građani izdvojili tri grada na vrhu liste

Danas pre 12 minuta