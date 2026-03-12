Đoković: Ostaje žal zbog poraza, jedan poen je odlučio; stomak pravio probleme sa disanjem

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je nakon eliminacije sa mastersa u Indijan Velsu da je razočaran porazom od Džeka Drejpera, ali da je ponosan na sebe jer se borio i dao sve od sebe na terenu. Veruje da je pobednika odlučilo samo nekoliko udaraca i jedan poen.

Novak Đoković je u osmini finala mastersa u Indijan Velsu poražen sa 2:1 od Britanca Džeka Drejpera, prošlogodišnjeg šampiona. Srpski teniser je na konferenciji za medije nakon meča rekao da oseća gorčinu poraza, ali da je ponosan na sebe jer se borio i dao sve od sebe na terenu. "Izgubio sam od odličnog igrača. Bio je veoma izjednačen meč. Razočaran sam posle poraza, što je u redu. Voleo bih da sam mogao bolje, ali bila je dobra borba", istakao je Đoković. Na