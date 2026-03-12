Đoković: Ostaje žal zbog poraza, jedan poen je odlučio; stomak pravio probleme sa disanjem

RTS pre 3 minuta
Đoković: Ostaje žal zbog poraza, jedan poen je odlučio; stomak pravio probleme sa disanjem

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je nakon eliminacije sa mastersa u Indijan Velsu da je razočaran porazom od Džeka Drejpera, ali da je ponosan na sebe jer se borio i dao sve od sebe na terenu. Veruje da je pobednika odlučilo samo nekoliko udaraca i jedan poen.

Novak Đoković je u osmini finala mastersa u Indijan Velsu poražen sa 2:1 od Britanca Džeka Drejpera, prošlogodišnjeg šampiona. Srpski teniser je na konferenciji za medije nakon meča rekao da oseća gorčinu poraza, ali da je ponosan na sebe jer se borio i dao sve od sebe na terenu. "Izgubio sam od odličnog igrača. Bio je veoma izjednačen meč. Razočaran sam posle poraza, što je u redu. Voleo bih da sam mogao bolje, ali bila je dobra borba", istakao je Đoković. Na
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Gorak osećaj, ali sam ponosan na sebe: Novak Đoković o eliminaciji u Indijan Velsu

Gorak osećaj, ali sam ponosan na sebe: Novak Đoković o eliminaciji u Indijan Velsu

Danas pre 33 minuta
Đoković dozvolio preokret - Drejper nastavlja odbranu titule u Indijan Velsu

Đoković dozvolio preokret - Drejper nastavlja odbranu titule u Indijan Velsu

RTV pre 17 minuta
Poraz Novaka Đokovića posle drame u osmini finala mastersa u Indijan Velsu

Poraz Novaka Đokovića posle drame u osmini finala mastersa u Indijan Velsu

Danas pre 38 minuta
Dva i po sata iscrpne borbe, hrabri Nole bez četvrtfinala!

Dva i po sata iscrpne borbe, hrabri Nole bez četvrtfinala!

Sportske.net pre 17 minuta
Novak izgubio od šampiona, ali kakav meč smo gledali – nestvarno: Vreme Đokoviću ostavlja sve manje snage u nogama, ali i…

Novak izgubio od šampiona, ali kakav meč smo gledali – nestvarno: Vreme Đokoviću ostavlja sve manje snage u nogama, ali i pored toga gledali smo meč godine!

Hot sport pre 17 minuta
"Stomak i problemi sa disanjem" Bio je Novak potpuno slomljen na konferenciji: Ne bih sad o tome - razočaran sam! (video)

"Stomak i problemi sa disanjem" Bio je Novak potpuno slomljen na konferenciji: Ne bih sad o tome - razočaran sam! (video)

Kurir pre 27 minuta
Drejper oduševljen što je pobedio Đokovića: Novak je najveći teniser svih vremena, svi mu se divimo

Drejper oduševljen što je pobedio Đokovića: Novak je najveći teniser svih vremena, svi mu se divimo

Danas pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Gorak osećaj, ali sam ponosan na sebe: Novak Đoković o eliminaciji u Indijan Velsu

Gorak osećaj, ali sam ponosan na sebe: Novak Đoković o eliminaciji u Indijan Velsu

Danas pre 33 minuta
(VIDEO) Jokić očitao lekciju Šengunu: Tripl-dabl nakon kojeg nije morao na teren u poslednjoj četvrtini

(VIDEO) Jokić očitao lekciju Šengunu: Tripl-dabl nakon kojeg nije morao na teren u poslednjoj četvrtini

Danas pre 38 minuta
Đoković: Ostaje žal zbog poraza, jedan poen je odlučio; stomak pravio probleme sa disanjem

Đoković: Ostaje žal zbog poraza, jedan poen je odlučio; stomak pravio probleme sa disanjem

RTS pre 3 minuta
Đoković dozvolio preokret - Drejper nastavlja odbranu titule u Indijan Velsu

Đoković dozvolio preokret - Drejper nastavlja odbranu titule u Indijan Velsu

RTV pre 17 minuta
Poraz Novaka Đokovića posle drame u osmini finala mastersa u Indijan Velsu

Poraz Novaka Đokovića posle drame u osmini finala mastersa u Indijan Velsu

Danas pre 38 minuta