Drejper: Divim se Đokoviću i pratim ga od malih nogu

Britanski teniser Džek Drejper rekao je nakon pobede nad Novakom Đokovićem da je neverovatno ponosan na sebe.

Džek Drejper je pobedio Novaka Đokovića rezultatom 2:1 (4:6, 6:4, 7:6(7:5)) u osmini finala mastersa u Indijan Velsu. Prošlogodišnji šampion nastavlja odbranu titule u "teniskom raju", iako se tek nedavno vratio na teren posle duže pauze koju je uslovila povreda. Od Ju-Es opena prošle godine Britanac je igrao samo nedavno u Dubaiju i sada u Indijan Velsu. "Neverovatan je osećaj za mene samo biti ponovo na terenu posle nekoliko emotivnih nedelja. Izaći ovde protiv