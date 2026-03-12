Drejper: Divim se Đokoviću i pratim ga od malih nogu

RTS pre 12 minuta
Drejper: Divim se Đokoviću i pratim ga od malih nogu

Britanski teniser Džek Drejper rekao je nakon pobede nad Novakom Đokovićem da je neverovatno ponosan na sebe.

Džek Drejper je pobedio Novaka Đokovića rezultatom 2:1 (4:6, 6:4, 7:6(7:5)) u osmini finala mastersa u Indijan Velsu. Prošlogodišnji šampion nastavlja odbranu titule u "teniskom raju", iako se tek nedavno vratio na teren posle duže pauze koju je uslovila povreda. Od Ju-Es opena prošle godine Britanac je igrao samo nedavno u Dubaiju i sada u Indijan Velsu. "Neverovatan je osećaj za mene samo biti ponovo na terenu posle nekoliko emotivnih nedelja. Izaći ovde protiv
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Rezultat 2:1 se okrenuo protiv Đokovića - Drejper nastavlja odbranu titule u Indijan Velsu

Rezultat 2:1 se okrenuo protiv Đokovića - Drejper nastavlja odbranu titule u Indijan Velsu

RTS pre 2 minuta
Poraz Novaka Đokovića posle drame u osmini finala mastersa u Indijan Velsu

Poraz Novaka Đokovića posle drame u osmini finala mastersa u Indijan Velsu

Danas pre 2 minuta
Đoković: Jedan poen je odlučio pobednika

Đoković: Jedan poen je odlučio pobednika

Sport klub pre 2 minuta
Bravo! Srpkinja u polufinalu Indijan Velsa

Bravo! Srpkinja u polufinalu Indijan Velsa

Večernje novosti pre 2 minuta
"Ne mogu da dišem - Gledaš li ti meč?" Novak pobesneo na trenera pa žestoko opsovao!

"Ne mogu da dišem - Gledaš li ti meč?" Novak pobesneo na trenera pa žestoko opsovao!

Kurir pre 57 minuta
"Divim se Đokoviću još od malih nogu": Britanac stao pred kamere i objasnio celom svetu ko je Novak

"Divim se Đokoviću još od malih nogu": Britanac stao pred kamere i objasnio celom svetu ko je Novak

Mondo pre 21 minuta
Luda razmena i poen godine! Posle 26 udaraca Đoković se srušio, a stadion je eksplodirao! Šta je Srbin uradio - pa to je…

Luda razmena i poen godine! Posle 26 udaraca Đoković se srušio, a stadion je eksplodirao! Šta je Srbin uradio - pa to je nestvarno! (video)

Kurir pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Rezultat 2:1 se okrenuo protiv Đokovića - Drejper nastavlja odbranu titule u Indijan Velsu

Rezultat 2:1 se okrenuo protiv Đokovića - Drejper nastavlja odbranu titule u Indijan Velsu

RTS pre 2 minuta
Poraz Novaka Đokovića posle drame u osmini finala mastersa u Indijan Velsu

Poraz Novaka Đokovića posle drame u osmini finala mastersa u Indijan Velsu

Danas pre 2 minuta
Klipersi deklasirali Minesotu, Lenard kao u najboljim danima karijere

Klipersi deklasirali Minesotu, Lenard kao u najboljim danima karijere

RTS pre 2 minuta
Đoković: Jedan poen je odlučio pobednika

Đoković: Jedan poen je odlučio pobednika

Sport klub pre 2 minuta
Jokić se poigrao sa Durentom i Šengunom - Denver zgromio Roketse! VIDEO

Jokić se poigrao sa Durentom i Šengunom - Denver zgromio Roketse! VIDEO

B92 pre 2 minuta