Drejper: Divim se Đokoviću i pratim ga od malih nogu
RTS pre 12 minuta
Britanski teniser Džek Drejper rekao je nakon pobede nad Novakom Đokovićem da je neverovatno ponosan na sebe.
Džek Drejper je pobedio Novaka Đokovića rezultatom 2:1 (4:6, 6:4, 7:6(7:5)) u osmini finala mastersa u Indijan Velsu. Prošlogodišnji šampion nastavlja odbranu titule u "teniskom raju", iako se tek nedavno vratio na teren posle duže pauze koju je uslovila povreda. Od Ju-Es opena prošle godine Britanac je igrao samo nedavno u Dubaiju i sada u Indijan Velsu. "Neverovatan je osećaj za mene samo biti ponovo na terenu posle nekoliko emotivnih nedelja. Izaći ovde protiv