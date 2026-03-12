Rezolucija SB UN-a kojom se osuđuju iranski udari na zemlje Zaliva; Pezeškijan: Hoćemo reparacije da bi se okončao rat

RTS pre 2 minuta
Iranska vojska nastavila je sa raketnim udarima na izraelske ciljeve i američke vojne baze na Bliskom istoku. Izrael nastavlja udare po Iranu i Libanu i poručuje da će rat trajati koliko bude potrebno. Donald Tramp kaže da će se rat završiti "uskoro" jer "praktično nema više ciljeva". Međunarodna agencija za energetiku (IEA) pustila najveću količinu rezervi nafte u istoriji.

06:58 Veliki požar u skladištu goriva u Bahreinu posle iranskog napada Veliki požar izbio je u rezervoaru za gorivo u Bahreinu nakon iranskog napada, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Kako je prenela Al Džazira, resorno ministarstvo je objavilo i snimak incidenta. Bahrein je domaćin Pete flote američke mornarice, a ta zemlja je, prema navodima vlasti, česta meta napada usred rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana. (Tanjug,
Iran od Hajdegera do Kanta: Slavoj Žižek o Iranu i vezi između moralnog zakona i dužnosti

Iran od Hajdegera do Kanta: Slavoj Žižek o Iranu i vezi između moralnog zakona i dužnosti

Delovi vazdušnog prostora iznad Bliskog istoka su zatvoreni: Kakva prava imaju putnici koji su već kupili avionsku kartu?

Delovi vazdušnog prostora iznad Bliskog istoka su zatvoreni: Kakva prava imaju putnici koji su već kupili avionsku kartu?

