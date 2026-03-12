Zelenski: Ne znam šta mađarska delegacija radi u Ukrajini; Sijarto: Napad Kijeva na Turski tok ugrožava suverenitet Mađarske…

Rat u Ukrajini – 1.478. dan. Predsednik Upravnog odbora ukrajinske državne energetske kompanije "Naftogas" Sergej Korecki kaže da ruske snage dva dana zaredom napadaju ukrajinsku naftnu infrastrukturu na jugu zemlje, nastojeći da poremete snabdevanje Evrope naftom koja nije ruska. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov saopštio je da će se pregovori o postizanju mirovnog rešenja za Ukrajinu nastaviti verovatno u Istanbulu. Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je da je Ukrajina

Ruske snage bacile su četiri avionske bombe i sa oko 100 dronova gađale ukrajinsku teritoriju u protekla 24 sata. Kijev je izveo nekoliko napada u kojima su pogođene stambene zgrade i jedna od najvećih ruskih