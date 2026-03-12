23 godine od ubistva Zorana Đinđića

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
23 godine od ubistva Zorana Đinđića

BEOGRAD - Danas se navršava 23 godine od kada je u atentatu nadomak ulaza u zgradu Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici ubijen Zoran Đinđić, predsednik Vlade, lider Demokratske stranke, prva ličnost DOS-a.

U sam vrh političkog života Srbije izbio je petooktobarskim promenama 2000. godine, kada je Slobodan Milošević izgubio na izborima, da bi se na čelu Vlade našao 25. januara 2001. godine. Prethodno, izvršna vlast u Srbiji imala je prelaznu formu kabineta Milomira Minića, od 25, oktobra 2000. do 25. januara 2001. Demokratsku stranku je predvodio od januara 1994. kada je na toj poziciji zamenio Dragoljuba Mićunovića. Najviša službena funkcija koju je ranije imao bio
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Da li Generacija Z zna ko je Slobodan Milošević?

Da li Generacija Z zna ko je Slobodan Milošević?

Velike priče pre 1 dan
Dve decenije bez Miloševića i 23 godine od atentata na Đinđića: Kako istorija pamti dvojicu lidera Srbije

Dve decenije bez Miloševića i 23 godine od atentata na Đinđića: Kako istorija pamti dvojicu lidera Srbije

Euronews pre 1 dan
Aleksandar Šapić sazvao konferenciju kako bi uz uvrede kritikovao medije i opoziciju (VIDEO)

Aleksandar Šapić sazvao konferenciju kako bi uz uvrede kritikovao medije i opoziciju (VIDEO)

Insajder pre 7 sati
Šešelj na grobu Slobodana Miloševića: „Junački je poginuo u Haškom tribunalu“

Šešelj na grobu Slobodana Miloševića: „Junački je poginuo u Haškom tribunalu“

Serbian News Media pre 7 sati
Dve decenije od smrti Slobodana Miloševića: "Nije postao svetac, ali je sve popularniji iz godine u godinu"

Dve decenije od smrti Slobodana Miloševića: "Nije postao svetac, ali je sve popularniji iz godine u godinu"

Newsmax Balkans pre 7 sati
Na Novom Beogradu izmene u prevozu od sutra do 22. marta zbog radova u ulici Pariske komune

Na Novom Beogradu izmene u prevozu od sutra do 22. marta zbog radova u ulici Pariske komune

N1 Info pre 9 sati
Otvori oči: Da li su izborne liste dovoljno transparentne

Otvori oči: Da li su izborne liste dovoljno transparentne

Newsmax Balkans pre 9 sati

Ključne reči

Slobodan MiloševićZoran ĐinđićDemokratska strankaVlada SrbijeDOSIzbori

Društvo, najnovije vesti »

23 godine od ubistva Zorana Đinđića

23 godine od ubistva Zorana Đinđića

RTV pre 48 minuta
Prva nedelja rata u Iranu koštala SAD 11,3 milijarde dolara, druga je u toku

Prva nedelja rata u Iranu koštala SAD 11,3 milijarde dolara, druga je u toku

Beta pre 2 sata
Kabinet ministarke Tatjane Macure u Ujedinjenim nacijama organizovao događaj o ulozi žena u izgradnji savezništava i…

Kabinet ministarke Tatjane Macure u Ujedinjenim nacijama organizovao događaj o ulozi žena u izgradnji savezništava i osnaživanju (video)

Blic pre 2 sata
Prva nedelja rata u Iranu koštala SAD 11,3 milijarde dolara, druga je u toku

Prva nedelja rata u Iranu koštala SAD 11,3 milijarde dolara, druga je u toku

Serbian News Media pre 2 sata
Prva nedelja rata u Iranu koštala SAD 11,3 milijarde dolara, druga je u toku

Prva nedelja rata u Iranu koštala SAD 11,3 milijarde dolara, druga je u toku

Radio sto plus pre 2 sata