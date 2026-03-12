Cene nafte skočile 10 odsto zbog obustave transporta energenata kroz Persijski zaliv

NJUJORK - Cene nafte su danas skočile za oko 10 odsto zbog rizika da ce snabdevanje energentima kroz Persijski zaliv verovatno ostati obustavljeno duže vreme.

Tako je nafta Brent bila na nivou od oko 102 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala se na oko 97 dolara po barelu. Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, u svojoj prvoj izjavi rekao da Ormuski moreuz treba da ostane zatvoren. Time je nastavljena zapaljiva retorika Teherana i produženi rizici trajanja poremecaja snabdevanja nakon što je preko noci pogođeno više tankera u blizini pomenutog moreuza. Izjava se poklopila sa