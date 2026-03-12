Na današnji dan pre 23 godine ubijen Zoran Đinđić

BEOGRAD - Danas se navršava 23 godine od kada je u atentatu nadomak ulaza u zgradu Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici ubijen Zoran Đinđić, predsednik Vlade, lider Demokratske stranke, prva ličnost DOS-a.

U sam vrh političkog života Srbije izbio je petooktobarskim promenama 2000. godine, kada je Slobodan Milošević izgubio na izborima, da bi se na čelu Vlade našao 25. januara 2001. godine. Prethodno, izvršna vlast u Srbiji imala je prelaznu formu kabineta Milomira Minića, od 25, oktobra 2000. do 25. januara 2001. Demokratsku stranku je predvodio od januara 1994. kada je na toj poziciji zamenio Dragoljuba Mićunovića. Najviša službena funkcija koju je ranije imao bio