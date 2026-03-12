Rajt: SAD će osloboditi 172 miliona barela nafte iz strateških rezervi, bez tranzita naftnih tankera kroz Ormuski moreuz

RTV pre 37 minuta  |  Tanjug
Rajt: SAD će osloboditi 172 miliona barela nafte iz strateških rezervi, bez tranzita naftnih tankera kroz Ormuski moreuz

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države najavile su oslobađanje 172 miliona barela nafte iz svojih strateških rezervi kako bi pokušale da smanje rastuće cene nafte izazvane šokovima u ponudi zbog sukoba između SAD i Izraela sa Iran, izjavio je američki ministar energetike Kris Rajt.

Rajt je rekao da je ovo oslobađanje deo šireg plana u kojem će ukupno biti pušteno 400 miliona barela nafte, dogovorenog ranije tog dana od strane Međunarodne agencije za energiju, koja okuplja 32 zemlje članice, preneo je Rojters. Prema Rajtu, puštanje rezervi počinje sledeće nedelje i očekuje se da će trajati oko 120 dana, kako bi se stabilizovalo globalno tržište nafte. SAD još nisu spremne da obezbede tranzit naftnih tankera kroz Ormuski moreuz Ministar
