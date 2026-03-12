Vučević: Niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo Đinđića

BEOGRAD - Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je da niko nije politički snosio odgovornost za ubistvo premijera Zorana Đinđića na koga je izvršen atentat na današnji dan pre 23 godine.

Niko nije izašao i rekao kako kriminalci da budu jači od države. Niko nije dao ostavku. Ni promil odgovornosti. Mi smo pokazali drugi odnos prema građanima. To je ogromna razlika. Neko ko je bio zadužen za bezbednost premijera nije odgovarao. On je bio premijer, legitimno izabran, ubijen vršeći taj posao", rekao je Vučević gostujući na TV Pink. Dodao je da je tada minimiziran pokušaj prethodnih napada na njega, a pravljeno je da je on zlo i da je prirodno da mu se