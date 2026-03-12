Proizvodnja nafte u Perzijskom zaljevu smanjena za deset milijuna barela dnevno

TEHERAN - Rat u Iranu uzrokovao je do sada neviđen poremećaj na tržištu nafte, uz blokadu tranzita kroz Hormuški tjesnac i značajno smanjenje proizvodnje u zemljama Perzijskog zaljeva, objavila je u srijedu Međunarodna agencija za energiju (IEA) u redovitom mjesečnom izvješću.

Iranske snage preuzele su kontrolu nad Hormuškim tjesnacem nakon izraelsko-američkog napada na Iran 28. veljače i praktički zaustavile tranzit tankera. Tranzit je zabranjen brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim partnera. Prijevoz nafte i naftnih derivata tim koridorom potonuo je tako s predratne razine od oko 20 milijuna barela dnevno i sveden je gotovo na nulu, ističu u IEA-i. Alternativni putovi koji zaobilaze taj morski prometni