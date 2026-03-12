(VIDEO) Pogledajte sjajnu odbranu Svilara i gol u 50. minutu

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Milan Stojiljković
Fudbaleri Bolonje i Rome igrali su nerešeno u prvoj utakmici osmine finala UEFA Lige Evrope.

Utakmica na stadionu "Renato Dal'Ara" završena je rezultatom 1:1 (0:0). U finišu prvog poluvremena viđena je sjajna odbrana golmana Rome, Mileta Svilara. Bio je to dobar prodor i šut Federika Bernardeskija i još bolja intervencija srpskog čuvara mreže. Međutim, u 50. minutu uspešniji je bio bivši reprezentativac Italije. Loptu mu je dodao Džonatan Rou, a Bernardeski preciznim udarcem sa desne strane doveo Bolonju u vođstvo – 1:0. Gosti su izjednačili u 70. minutu
