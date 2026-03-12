Vučić najavio posle bure u Zagrebu: Imaćemo još kineskih supersoničnih raketa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija poseduje značajan broj kineskih supersoničnih raketa, i da će ih imati još više.

"Reč je o raketama vazduh-zemlja CM-400, razorne moći, mogu da gađaju na udaljenosti i do 400 kilometara", rekao je predsednik Srbije, gostujući na RTS. On je, kometarišući buru koja se digla u regionu, rekao da je Srbija dobila popust od Kine za hipersonične rakete. Govoreći o odnosima sa NATO, Vučić je rekao da Srbija ima korektne i dobre odnose sa ovom Alijansom, ali da neće postati njen član. On je rekao da Hrvatska sve vreme negativnu i prljavu kampanju