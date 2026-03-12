Nikola Jokić ispisao istoriju kao prvi koji je ovo uspeo, rekord je zapanjujuć, a NBA liga odmah reagovala

Nikola Jokić je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najboljih igrača današnjice.

U pobedi Denver Nagetsa nad Hjuston Rokitsima sa 129:93, srpski centar upisao je svoj 25. tripl-dabl u sezoni, čime je postao prvi igrač u istoriji NBA sa četiri uzastopne sezone sa 25+ tripl-dablova. NBA liga se odmah oglasila i istakla koliko je ovaj rekord izuzetan i jedinstven u istoriji košarke. Osim istorijskog tripl-dabla, Jokić je odigrao maestralan meč, završivši sa 16 poena, 12 skokova, 13 asistencija i 5 ukradenih lopti, pokazujući još jednom svoju