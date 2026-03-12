"Gađaćemo svaki brod koji pokuša da prođe", admiral Tengisiri: Prema uputstvima Modžtabe Hamneija, Ormuski moreuz će biti zatvoren

IRANSKA Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da će strategija zatvaranja Ormuskog moreuza biti nastavljena u narednim danima, ističući da je pomenuti plan u saglasnosti s uputstvima novog iranskog ajatolaha Modžtabe Hamneija.

Foto: Printskrin/X/UKMTO Operations Centre Komandant iranskih mornaričkih snaga Revolucionarne garde admiral Ali Reza Tengisiri objavio je na društvenoj mreži Iks da će napadi na neprijatelja biti nastavljeni i da će, po nalogu novog vrhovnog vođe, Ormuski moreuz ostati zatvoren. - Nastavićemo da udaramo neprijatelja i, prema uputstvima novog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, strategija zatvaranja Ormuskog moreuza će biti sprovođena - naveo je Tengisiri u objavi,