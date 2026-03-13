Litvanac vređao Dončića?; Luka nije mogao da veruje: "Baš sam bio šokiran" VIDEO

Luka Dončić imao je veče za pamćenje u pobedi Los Anđeles Lejkersa nad Čikago Bulsima, a posle meča je otkrio da je dodatnu motivaciju dobio zbog rasprave na terenu sa krilom Bulsa, Matasom Buzelisom.

Dončić je ubacio čak 51 poen – najviše otkako nosi dres kalifornijskog tima. Tokom utakmice Dončić i 21-godišnji Buzelis imali su nekoliko žestokih duela, a slovenački košarkaš je nakon pogođenih šuteva preko Buzelisa često imao šta da poruči rivalu. Dončić je posle meča priznao da ga je upravo rivalov "trash talk" probudio i gurnuo u još bolju partiju. "Bilo je posebno. Naravno, postigao sam 50 poena ovde, tako da je to bilo veoma posebno. U drugoj četvrtini sam