Sahranjen Dragan Lazić: Neutešna porodica i prijatelji na groblju u Bestaču

Dragan Lazić (32), rođeni brat pevača Darka Lazića, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći, sahranjen je danas u rodnom Brestaču.

Porodica i mnogobrojni prijatelji, rođaci i kolege okupili su se danas na groblju u Brestaču da upute poslednji pozdrav nastradalom Draganu Laziću. Jezive scene i muk zavladali su grobljem, a njegova majka, supruga i brat neutešni su i nemi od bola i suza... "Obećao si mi da cemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili... Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se tako dogovorili! Nismo se