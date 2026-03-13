Tramp sprema invaziju? Marinci stižu na Bliski istok

Sjedinjene Američke Države upućuju ekspedicionu jedinicu od 2.200 marinaca na tri broda ratne mornarice ka Bliskom istoku kao podršku vojnoj operaciji protiv Irana, saznaje ABC Njuz od dva američka zvaničnika.

Reč je o 31. ekspedicionoj jedinici marinaca, koja je stalno raspoređena u Japanu i deluje u okviru Indo-pacifičke komande američke vojske, ali joj je sada naloženo da se premesti u region Bliskog istoka. Zvaničnici su u izjavi za Al Džaziru istakli da raspoređivanje te jedinice ne znači nužno da će biti korišćena kao kopnena borbena snaga u Iranu, ali da ona obezbeđuje kopnene, amfibijske i vazdušne kapacitete koji mogu biti na raspolaganju vojnim komandantima