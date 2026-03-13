Amerika ublažila naftne sankcije Rusiji

BBC News pre 2 sata

Amerika je dozvolila državama da kupuju rusku naftu i benzin, koji su trenutno na brodovima na moru, u pokušaju da ublaži ekonomske posledice američko-izraelskog rata sa Iranom.

Ministar finansija Skot Besent rekao je da je to privremena mera, čiji je cilj da „obezbedi stabilnost na međunarodnom tržištu energentima" tokom rata.

Olakšice će važiti do 11. aprila.

„Ova usko definisana, kratkotrajna mera primenjuje se samo na naftu koja je već u tranzitu i neće doneti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi", rekao je Besent.

Napadi na brodove i energetsku infrastrukturu u Persijskom zalivu i zatvaranje ključnog Ormuskog moreuza uzdrmali su globalno tržište energenata.

Cene nafte ponovo su otišle iznad 100 dolara po barelu 12. marta nakon što su u regionu Bliskog istoka pogođena još tri teretna broda.

Do sada je pogođeno i oštećeno najmanje 13 trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, Perijskom zalivu i Omanskom zalivu.

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da će biti nastavljena blokada Ormuskog moreuza, jednog od najznačajnijih pomorskih puteva kroz koji prolazi oko petine nafte koja se koristi u svetu.

Skok cena energenata ove nedelje primorao je Međunarodnu agencija za energiju (IEA) da iz rezervi pusti u promet rekordnih 400 miliona barela nafte.

Azijske države, koje su veliki kupci nafte iz Zaliva, objavile su poslednjih dana niz mera.

Predsednik Filipina, koji uzimaju oko 95 odsto sirove nafte sa Bliskog istoka, rekao je zaposlenima u javnim službama da pređu na četvorodnevnu radnu nedelju kako bi štedeli gorivo.

U međuvremenu Japan, Južna Koreja i Tajland objavili su ograničenja na cene goriva.

„Trenutni skok cena je kratkotrajni i privremeni poremećaj od koga će naša država i ekonomija imati dugoročno ogromne koristi", rekao je Besent.

On je ranije rekao da će američki ratni brodovi pratiti i štititi trgovačka plovila kroz Ormuski moreuz „čim to postane vojno moguće".

Mogućnost vojne pratnje „uvek je bila deo naših planova", rekao je za Skaj njuz.

Upitan da li se to može očekivati narednih dana, Besent je odgovorio: „Čim bude bilo moguće obezbediti siguran prolaz, to ćemo uraditi".

