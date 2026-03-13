BBC vesti na srpskom

Amerika ublažila naftne sankcije Rusiji

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je da se radi o privremenoj meri koja će trajati do 11. aprila.

BBC News pre 2 sata
čovek toči gorivo u kola
AFP via Getty Images

Amerika je dozvolila državama da kupuju rusku naftu i benzin, koji su trenutno na brodovima na moru, u pokušaju da ublaži ekonomske posledice američko-izraelskog rata sa Iranom.

Ministar finansija Skot Besent rekao je da je to privremena mera, čiji je cilj da „obezbedi stabilnost na međunarodnom tržištu energentima" tokom rata.

Olakšice će važiti do 11. aprila.

„Ova usko definisana, kratkotrajna mera primenjuje se samo na naftu koja je već u tranzitu i neće doneti značajnu finansijsku korist ruskoj vladi", rekao je Besent.

Napadi na brodove i energetsku infrastrukturu u Persijskom zalivu i zatvaranje ključnog Ormuskog moreuza uzdrmali su globalno tržište energenata.

Cene nafte ponovo su otišle iznad 100 dolara po barelu 12. marta nakon što su u regionu Bliskog istoka pogođena još tri teretna broda.

Do sada je pogođeno i oštećeno najmanje 13 trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu, Perijskom zalivu i Omanskom zalivu.

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da će biti nastavljena blokada Ormuskog moreuza, jednog od najznačajnijih pomorskih puteva kroz koji prolazi oko petine nafte koja se koristi u svetu.

Pogledajte video: Zašto je Ormuski moreuz toliko važan za svetsku trgovinu

Skok cena energenata ove nedelje primorao je Međunarodnu agencija za energiju (IEA) da iz rezervi pusti u promet rekordnih 400 miliona barela nafte.

Azijske države, koje su veliki kupci nafte iz Zaliva, objavile su poslednjih dana niz mera.

Predsednik Filipina, koji uzimaju oko 95 odsto sirove nafte sa Bliskog istoka, rekao je zaposlenima u javnim službama da pređu na četvorodnevnu radnu nedelju kako bi štedeli gorivo.

U međuvremenu Japan, Južna Koreja i Tajland objavili su ograničenja na cene goriva.

„Trenutni skok cena je kratkotrajni i privremeni poremećaj od koga će naša država i ekonomija imati dugoročno ogromne koristi", rekao je Besent.

On je ranije rekao da će američki ratni brodovi pratiti i štititi trgovačka plovila kroz Ormuski moreuz „čim to postane vojno moguće".

Mogućnost vojne pratnje „uvek je bila deo naših planova", rekao je za Skaj njuz.

Upitan da li se to može očekivati narednih dana, Besent je odgovorio: „Čim bude bilo moguće obezbediti siguran prolaz, to ćemo uraditi".

ormuski moreuz
BBC

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.13.2026)

BBC News
'Na brodu nemate gde da se sakrijete': Mornari zaglavljeni u vodama Bliskog istoka

'Na brodu nemate gde da se sakrijete': Mornari zaglavljeni u vodama Bliskog istoka

BBC News pre 1 sat
Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

BBC News pre 3 sata
'Grešnici' i rekordi: 17 zanimljivosti o ovogodišnjem Oskaru

'Grešnici' i rekordi: 17 zanimljivosti o ovogodišnjem Oskaru

BBC News pre 11 minuta
GPS ometanja: Nevidljiva bitka u ratu na Bliskom istoku

GPS ometanja: Nevidljiva bitka u ratu na Bliskom istoku

BBC News pre 1 sat
Hamnei preti: 'Ormuski moreuz ostaje zatvoren', Amerika na rat potrošila više od 11 milijardi dolara

Hamnei preti: 'Ormuski moreuz ostaje zatvoren', Amerika na rat potrošila više od 11 milijardi dolara

BBC News pre 12 sati
BBC News

Povezane vesti »

Energetska kriza slomila sankcije: Tramp naglo menja kurs prema Rusiji

Energetska kriza slomila sankcije: Tramp naglo menja kurs prema Rusiji

Politika pre 6 minuta
SAD dopustile prodaju ruske nafte u tranzitu: Dmitrijev: Bez ruskih energenata nema stabilnosti

SAD dopustile prodaju ruske nafte u tranzitu: Dmitrijev: Bez ruskih energenata nema stabilnosti

Sputnik pre 1 sat
Amerikanci javljaju: Formiraju se redovi za rusku naftu

Amerikanci javljaju: Formiraju se redovi za rusku naftu

Sputnik pre 1 sat
Dozvoljena prodaja ruske nafte brodovima do 11. aprila: Evo šta je cilj ove privremene mere SAD

Dozvoljena prodaja ruske nafte brodovima do 11. aprila: Evo šta je cilj ove privremene mere SAD

Blic pre 1 sat
Amerika dozvolila kupovinu ruske nafte! Trampova administracija: Odluka privremena zbog rata u Iranu i Kremlju neće doneti…

Amerika dozvolila kupovinu ruske nafte! Trampova administracija: Odluka privremena zbog rata u Iranu i Kremlju neće doneti značajnu finansijsku korist (foto)

Kurir pre 1 sat
"Amerika priznala da bez ruske nafte nema stabilnog tržišta" Putinov izaslanik se oglasio nakon odluke SAD o privremenom…

"Amerika priznala da bez ruske nafte nema stabilnog tržišta" Putinov izaslanik se oglasio nakon odluke SAD o privremenom ukidanju sankcija (foto)

Kurir pre 1 sat
SAD privremeno dozvolile prodaju ruske nafte koja je već u tranzitu

SAD privremeno dozvolile prodaju ruske nafte koja je već u tranzitu

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranRusijanafta

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Izrael gađao više od 200 ciljeva u Iranu, desetine povređenih u napadu na sever Izraela, Tramp poručuje da se rat…

BLOG UŽIVO: Izrael gađao više od 200 ciljeva u Iranu, desetine povređenih u napadu na sever Izraela, Tramp poručuje da se rat odvija „veoma brzo“

Insajder pre 1 minut
Podmetnut požar u sinagogi u Roterdamu, nema povređenih

Podmetnut požar u sinagogi u Roterdamu, nema povređenih

Insajder pre 10 minuta
Dan uživo: Borba na lokalu

Dan uživo: Borba na lokalu

N1 Info pre 1 minut
Izraelski ministar spoljnih poslova optužio predsednika Hrvatske za antisemitizam

Izraelski ministar spoljnih poslova optužio predsednika Hrvatske za antisemitizam

Beta pre 31 minuta
Trampov rat sa Iranom puni ruski budžet

Trampov rat sa Iranom puni ruski budžet

RTV pre 1 minut