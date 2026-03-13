Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

BBC News pre 12 minuta

Kineski državljanin uhapšen je na aerodromu u Keniji, a potom optužen da je pokušao da prokrijumčari iz zemlje više od 2.000 crnih baštenskih mrava (Queen garden).

Tokom bezbedonosne kontrole na Međunarodnom aerodromu u Najrobiju, carinici su zadržali Džanga Kečuna pošto je u njegovom prtljagu otkriven veliki paket pun živih mrava koje je nosio u Kinu.

On nije odgovorio na optužbe, ali su istražitelji pred sudom rekli da je povezan sa mrežom za trgovinu mravima koja je prošle godine razotkrivena u Keniji.

Ova vrsta mrava je zaštićena međunarodnim sporazumima o biodiverzitetu, a njihova trgovina je strogo regulisana.

Prošle godine, Služba za zaštitu prirode Kenije (KVS) upozorila je da baštenski mravi, naučno poznati kao Messor cephalotes, sve više zanimaju kolekcionare u Evropi i Aziji, gde ih čuvaju kao kućne ljubimce.

Državni tužilac je na sudu rekao da je Džang neke mrave spakovao u epruvete, dok je druge sakrio u rolnama toalet papira, te ih je stavio u prtljag.

„U njegovom koferu pronađeno je 1.948 vrtnih mrava spakovanih u specijalizovane epruvete, a još 300 u rolnama toalet papira", dodao je on.

Zatražio je od suda da Džangov telefon i laptop pregledaju forenzičari.

Dankan Džuma, viši zvaničnik Kenijske službe za zaštitu prirode rekao je za BBC da očekuje nova hapšenja, po proširenju istrage na druge gradove Kenije.

Prođlog maja, kenijski sud je osudio četvoricu muškaraca na godinu dana zatvora ili novčanu kaznu od 7.700 dolara zbog pokušaja krijumčarenja mrava - u prvom takvom slučaju u istoriji.

Dvojica Belgijanaca, Vijetnamac i Kenijac priznali su krivicu u okviru „precizno koordinisane akcije“.

Belgijanci su pred sudom tvrdili da su mrave sakupljali iz hobija i nisu znali da je to protivzakonito.

Istražitelji sada navode da je Džang bio mozak ove krijumčarske mreže, ali da je prošle godine pobegao iz Kenije koristeći drugi pasoš.

Sud je dozvolio tužiocima da ga zadrže pet dana kako bi detektivi mogli da nastave istragu.

Kenijska služba za zaštitu prirode, koja se inače bavi zaštitom većih životinja, poput lavova i slonova, prošlogodišnju presudu je opisala kao „važan slučaj“.

Mravi zaplenjeni prošle godine bili su gigantski afrički sakupljači (Messor cephalotes), koje Kenijska služba za zaštitu prirode smatra ekološki važnim, napominjući da bi njihovo uklanjanje iz ekosistema moglo da naruši zdravlje tla i biodiverzitet.

Veruje se da su krajnje destinacije bili egzotični tržni centri za kućne ljubimce u Evropi i Aziji.

