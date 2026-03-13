BBC vesti na srpskom

Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Tužilac kaže da je osumnjičeni mrave spakovao u epruvete, dok su drugi bili sakriveni u rolama toalet papira.

BBC News pre 12 minuta
mravi fotografisani izbliza
KWS
Neki mravi su pronađeni u epruvetama, dok su drugi bili sakriveni u rolnama toalet papira

Kineski državljanin uhapšen je na aerodromu u Keniji, a potom optužen da je pokušao da prokrijumčari iz zemlje više od 2.000 crnih baštenskih mrava (Queen garden).

Tokom bezbedonosne kontrole na Međunarodnom aerodromu u Najrobiju, carinici su zadržali Džanga Kečuna pošto je u njegovom prtljagu otkriven veliki paket pun živih mrava koje je nosio u Kinu.

On nije odgovorio na optužbe, ali su istražitelji pred sudom rekli da je povezan sa mrežom za trgovinu mravima koja je prošle godine razotkrivena u Keniji.

Ova vrsta mrava je zaštićena međunarodnim sporazumima o biodiverzitetu, a njihova trgovina je strogo regulisana.

Prošle godine, Služba za zaštitu prirode Kenije (KVS) upozorila je da baštenski mravi, naučno poznati kao Messor cephalotes, sve više zanimaju kolekcionare u Evropi i Aziji, gde ih čuvaju kao kućne ljubimce.

Državni tužilac je na sudu rekao da je Džang neke mrave spakovao u epruvete, dok je druge sakrio u rolnama toalet papira, te ih je stavio u prtljag.

„U njegovom koferu pronađeno je 1.948 vrtnih mrava spakovanih u specijalizovane epruvete, a još 300 u rolnama toalet papira", dodao je on.

Zatražio je od suda da Džangov telefon i laptop pregledaju forenzičari.

Dankan Džuma, viši zvaničnik Kenijske službe za zaštitu prirode rekao je za BBC da očekuje nova hapšenja, po proširenju istrage na druge gradove Kenije.

Prođlog maja, kenijski sud je osudio četvoricu muškaraca na godinu dana zatvora ili novčanu kaznu od 7.700 dolara zbog pokušaja krijumčarenja mrava - u prvom takvom slučaju u istoriji.

Dvojica Belgijanaca, Vijetnamac i Kenijac priznali su krivicu u okviru „precizno koordinisane akcije“.

Belgijanci su pred sudom tvrdili da su mrave sakupljali iz hobija i nisu znali da je to protivzakonito.

Istražitelji sada navode da je Džang bio mozak ove krijumčarske mreže, ali da je prošle godine pobegao iz Kenije koristeći drugi pasoš.

Sud je dozvolio tužiocima da ga zadrže pet dana kako bi detektivi mogli da nastave istragu.

Kenijska služba za zaštitu prirode, koja se inače bavi zaštitom većih životinja, poput lavova i slonova, prošlogodišnju presudu je opisala kao „važan slučaj“.

Mravi zaplenjeni prošle godine bili su gigantski afrički sakupljači (Messor cephalotes), koje Kenijska služba za zaštitu prirode smatra ekološki važnim, napominjući da bi njihovo uklanjanje iz ekosistema moglo da naruši zdravlje tla i biodiverzitet.

Veruje se da su krajnje destinacije bili egzotični tržni centri za kućne ljubimce u Evropi i Aziji.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.13.2026)

BBC News
Hamnei preti: 'Ormuski moreuz ostaje zatvoren', Amerika na rat potrošila više od 11 milijardi dolara

Hamnei preti: 'Ormuski moreuz ostaje zatvoren', Amerika na rat potrošila više od 11 milijardi dolara

BBC News pre 9 sati
Najpotcenjeniji fudbaler na svetu

Najpotcenjeniji fudbaler na svetu

BBC News pre 15 sati
Doživotni zatvor za 15 ljudi zbog masakra u tržnom centru u Moskvi

Doživotni zatvor za 15 ljudi zbog masakra u tržnom centru u Moskvi

BBC News pre 16 sati
Brus Springstin, Tom Vejts, Hozijer: Album posvećen Šejnu Mekgovanu

Brus Springstin, Tom Vejts, Hozijer: Album posvećen Šejnu Mekgovanu

BBC News pre 14 sati
Dvoipogodišnja bitka sa Rajanerom vredna 5.000 evra oko izgubljenog prtljaga

Dvoipogodišnja bitka sa Rajanerom vredna 5.000 evra oko izgubljenog prtljaga

BBC News pre 14 sati
BBC News

Povezane vesti »

Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Južne vesti pre 1 minut
Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Radio 021 pre 2 minuta
Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Danas pre 7 minuta
Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

Kinez uhapšen zbog krijumčarenja 2.000 egzotičnih mrava iz Kenije

NIN pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KenijaAerodromKina

Vojvodina, najnovije vesti »

Za vikend u Novom Sadu do 20 stepeni

Za vikend u Novom Sadu do 20 stepeni

Radio 021 pre 17 minuta
Svi putevi prohodni i bez snega; Bez zadržavanja na graničnim prelazima

Svi putevi prohodni i bez snega; Bez zadržavanja na graničnim prelazima

RTV pre 32 minuta
Toplo i sunčano vreme, temperatura oko 20 stepeni

Toplo i sunčano vreme, temperatura oko 20 stepeni

Newsmax Balkans pre 22 minuta
Važan apel Puteva Srbije! Vozači, ne krećite na put bez ove tri stvari: Na ovim deonicama moguće opasne pojave

Važan apel Puteva Srbije! Vozači, ne krećite na put bez ove tri stvari: Na ovim deonicama moguće opasne pojave

Blic pre 7 minuta
Vremenska prognoza za Zrenjanin: za vikend sunčano i toplo, od ponedeljka promenljivo i hladnije! Jutarnje od 1 dnevne do 19…

Vremenska prognoza za Zrenjanin: za vikend sunčano i toplo, od ponedeljka promenljivo i hladnije! Jutarnje od 1 dnevne do 19! Vremenska prognoza 13.03.2026. - 19.03.2026.

Volim Zrenjanin pre 2 minuta