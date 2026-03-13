'Novi iranski vođa je verovatno unakažen': američki ministar odbrane

BBC News pre 58 minuta

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/Shutterstock Veliki plakat sa likom Modžtabe Hamneija u Teheranu

Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei je „ranjen“ i „verovatno unakažen“, tvrdi američki ministar odbrane Pit Hegset.

Modžtaba Hamnei je 8. marta imenovan za novog vrhovnog vođu Irana nakon što je njegov otac, ajatolah Ali Hamnei, ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran 28. februara.

Modžtaba Hamnei se od tada nije pojavljivao u javnosti i tek je 12. marta, četiri dana od imenovanja, poslao pisanu poruku posredstvom državnih medija u Iranu, objavljujući nastavak blokade Ormuskog moreuza.

To je jedan od najznačajnijih pomorskih puteva za prevoz nafte.

Pozivajući se na pisanu izjavu Modžtabe, pročitanu na iranskoj državnoj televiziji, Hegset je postavio pitanje zašto nije bilo njegovog snimka ili audio zapisa.

„Mislim da znate zašto“, rekao je novinarima američki ministar odbrane ili ministar rata, kako se sada zove njegov resor.

Modžtaba je „uplašen“ i „ranjen“, kaže Hegset.

Tvrdi da je „u bekstvu“ i da „nema legitimitet“.

Ajatolah Ali Hamnei je skoro četiri decenije buo na vrhu hijerarhije strogog iranskog režima.

Strogi autoritarni stavovi i politika Alija Hamneija oblikovali su život u Iranu skoro četiri decenije.

Postao je drugi vrhovni vođa od 1979. godine posle smrti Ruholaha Homeinija 1989. godine.

Ali vladavina ovog 86-godišnjaka prekinuta je naglo, početkom napada Amerike i Izraela na Iran.

Deset dana kasnije, Skupština stručnjaka, telo zaduženo za imenovanje vrhovnog vođe, postavilo je Modžtabu Hamneija na mesto njegovog pokojnog oca.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/Shutterstock

Međutim, Modžtabu Hamneija niko, osim najbližih ljudi, nije video uživo od tog dana.

Neimenovani iranski zvaničnik rekao je Rojtersu 11. marta da je Modžtaba Hamnei „lakše ranjen".

Prethodno je sin iranskog predsednika Masuda Pezeškijana rekao da je Hamnei „živ" i da je „na bezbednom“.

Jusef Pezeškijan je na kanalu aplikacije Telegram napisao da je „čuo izveštaje“ da je vrhovni vođa ranjen.

„Pitao sam nekoliko prijatelja koji imaju relevantne kontakte i oni su mi rekli: 'Milošću Božjom, on je bezbedan, živ je'“, objavio je Pezeškijan.

Državna televizija je 56-godišnjeg Hamneija nazvala „ranjenim veteranom ramazanskog rata", ali nije konkretno navela kakve je povrede zadobio, preneo je Gardijan.

Pozivajući se na neimenovane iranske i izraelske zvaničnike, Njujork tajms je objavio da je Modžtaba Hamnei ranjen prvog dana izraelsko-američkih napada na Teheran 28. februara, kada je ubijen njegov otac.

Modžtaba Hamnei je svestan i nalazi se na dobro zaštićenoj lokaciji sa ograničenom komunikacijom, rekli su za Njujork tajms trojica iranskih zvaničnika.

Dva izraelska vojna zvaničnika rekla su da su dobila informacije o ranjavanju Modžtabe Hamneija i pre njegovog imenovanja za novog iranskog lidera.

Šta je još rekao Hegset?

Poručio je da će SAD pokrenuti najveći obim udara na Iran i tvrdi da nastavljaju da „desetkuju“ iransku vojsku.

Rekao je da Iran nema funkcionalne vazduhoplovne snage, protivvazdušnu odbranu ili mornaricu, i da je broj raketa Teherana smanjen za 90 odsto.

Uveren je i da Iran neće biti u stanju da proizvede više oružja i da će uskoro sve iranske odbrambene kompanije „biti uništene“.

Optužio je Iran da bokadom Ormuskog moreuza pokazuje „čisti očaj“ i tvrdi da se SAD „nose sa tim“.

Načelnik vojske, general Den Kejn, rekao je da je prioritet SAD bio ciljanje iranskog preduzeća za postavljanje mina u Ormuskom moreuzu.

Jedan novinar citirao raniju Hegsetovu tvrdnju da američka vojska ima vazdušnu i pomorsku nadmoć nad Iranom i potom ga upitao: „Ipak, ne pratite trgovačke brodove kroz Ormuski moreuz. Zašto niste to isplanirali?“.

„Planirali smo to. Prepoznajemo to. Jer na kraju želimo da to uradimo... sekvencijalno na način koji ima najviše smisla... i da osiguramo da šaljemo prave signale svetu“, glasio je odgovor Hegseta.

Drugi novinar se nadovezao pitanje kada bi Ormuski moreuz mogao ponovo da postane potpuno operativan, odnosno kada će nestati opasnost po trgovačke brodove.

Hegset je odgovorio da je jedino što ometa saobraćaj u moreuzu - Iran.

Kaže da je zato jedan od glavnih ciljeva SAD uništavanje iranske mornarice i da SAD rade na tome da obezbede „protok energenata“.

Upitan o smrtonosnom napadu na osnovnu školu za devojčice u Iranu, Hegset je rekao da SAD istražuju i da američko-izraelska operacija „nikada nije ciljala civile“ u ratu sa Iranom.

Pogledajte video: Zašto je Ormuski moreuz toliko važan za trgovinu naftom

Hegsetova nervoza kao znak da SAD osećaju pritisak

Piše Tom Tom Bejtmen, BBC dopisnik iz Vašingtona

Upravo sam napustio Pentagon posle konferencije za novinare Hegseta i Kejna.

Činilo se kao da Hegset pokušava da ubedi ljude da je rat morao da bude pokrenut u trenutku kada neki američki mediji sve više kritikuju ovu odluku.

Kritike su, naravno, pokrenute vrtoglavo rastućim cenama nafte, očiglednom otpornošću iranskog režima i vestima o žrtvama američke vojske.

Hegset se od samog početka suočio sa medijima, rekavši da štampa mora da „prizna“ da SAD i Izrael „desetkuju“ iransku vojsku.

Režim, rekao je, sada gleda u nebo i vidi „zvezde i Davidovu zvezdu (izraelski oružani sistem)“, koju je nazvao „najgorom noćnom morom zlog režima“ u Teheranu.

Hegset je izneo tvrdnju da američko-izraelske snage uništavaju iransko konvencionalno oružje, arsenale, kao i proizvodnju, i da se zvaničnici režima kriju pod zemljom poput „pacova“.

Pozvao je medije da budu „rodoljubiviji".

Ali na dva ključna strateška pitanja - kako obezbediti Ormuski moreuz i kako se rešiti iranskih zaliha obogaćenog uranijuma - uglavnom je izbegavao da odgovori.

Njegova nervoza je ostavila utisak kao da administracija Donalda Trampa oseća pritisak.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.13.2026)