AP:Naoružan muškarac uleteo vozilom u sinagogu kod Detroita, ubijen napadač, nema povređenih

Napadač naoružan puškom uleteo je vozilom u najveću reformsku sinagogu danas u američkoj saveznoj državi Mičigen, proleteo je kroz ulaz kada je obezbeđenje otvorilo vatru i ubilo ga, saznaje agencija AP.

Vozilo se zapalilo kada je uletelo u sinagogu Templ Izrael u Vest Blumfildu kod Detroita, rekla je osoba upoznata sa tim slučajem za AP.Niko od zaposlenih u sinagogi, nastavnika ili 140 dece koji su bili u dečjem centru za učenje nisu povređeni, rekao je šerif okruga Ouklend Majk Bušar.

Napadač je proleteo kroz vrata u ulaz gde se nešto u vozilu zapalilo, rekao je Bušar. "On je putovao sa namerom duž hola, prema uugledu na videu", dodao je šerif.

Istražitelji i dalje rade da identifikuju čoveka koji je izvršio napad i mogući motiv, rekla je osoba koja nije javno mogla da razgovara o detaljima istrage i koji je govorio za AP pod uslovom da joj se ne navede ime.

Iz sinagote Templ Izrael izdato je večeras saopštenje u kome je potvrđeno da niko nije izički povređen u napadu uključujući 140 đaka koji su bili u dečjem centru za učenje kada je vozilo uletelo u centar.

U saopštenju se odaje priznanje bezbednosnom osoblju koje se "uočilo i neutralizovalo vozača" i reklo da su nastavnici uspostavili dobre protokole da decu drže bezbednim.

U saopštenju se takođe zahvaljuje zajednici Mičigena koja je odmah izašla posle napada da podrži članove sinagoge. Predsednik SAD Donald Tramp je iz Bele kuće, gde je prisustvovao događaju kojim se obeležava Mesec istorije žena, rekao da šalje ljubav jevrejskoj zajednici u Mičigenu i svim ljudima u oblasti Detroita.

Rekao je da to "užasna stvar" i da će vlasti istražiti o čemu se radilo, kao i da je "apsolutno neverovatno da se takve stvari dešavaju".

Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Keš Patel rekao je ranije da su agenti na mestu incidenta i da se izgleda radi o naletu vozila i aktivnom napadaču sa oružjem kod sinagoge.

Iz kancelarije okružnog šerifa rečeno je da vlasti evakuišu zgradu. Desetak roditelja pojurilo je da izvuku decu iz centra za učenje u toj zgradi pošto im je to policija odobrila. Škole u Zapadnom Blumfildu su ušle u lokdaun.

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer je saopštila da prati razvoj događaja i izjavila da jevrejska zajednica treba da može da živi i da praktikuje svoju veru u miru.Sinagoge širom sveta povećale su bezbednost i zaštitu za vernike od kada su SAD i Izrael pokrenule rat sa Iranom 28. februara.