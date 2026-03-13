Američka vojska izgubila avion u Iraku. Oglasila se Centralna komanda: "U toku je akcija spasavanja"

Incident se desio u prijateljskom vazdušnom prostoru, a spašavanje je u toku Avion nije oboren neprijateljskom ni prijateljskom vatrom Američka vojska objavila je da je izgubila avion u "incidentu" tokom Operacije Epski bes.

U saopštenju Centralna komanda SAD, koje prenosi Sky News, navodi se da je američki avion za dopunu gorivom "izgubljen" tokom vojnih operacija protiv Irana. "Središnja komanda SAD upoznata je sa gubitkom američkog aviona za dopunu gorivom KC-135. Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru tokom Operacije "Epski bes", a akcije spasavanja su u toku. U incidentu su učestvovala dva aviona. Jedan od aviona srušio se u zapadnom Iraku, dok je drugi bezbedno