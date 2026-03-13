Američka vojska izgubila avion u Iraku. Oglasila se Centralna komanda: "U toku je akcija spasavanja"

Blic pre 32 minuta
Američka vojska izgubila avion u Iraku. Oglasila se Centralna komanda: "U toku je akcija spasavanja"

Incident se desio u prijateljskom vazdušnom prostoru, a spašavanje je u toku Avion nije oboren neprijateljskom ni prijateljskom vatrom Američka vojska objavila je da je izgubila avion u "incidentu" tokom Operacije Epski bes.

U saopštenju Centralna komanda SAD, koje prenosi Sky News, navodi se da je američki avion za dopunu gorivom "izgubljen" tokom vojnih operacija protiv Irana. "Središnja komanda SAD upoznata je sa gubitkom američkog aviona za dopunu gorivom KC-135. Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru tokom Operacije "Epski bes", a akcije spasavanja su u toku. U incidentu su učestvovala dva aviona. Jedan od aviona srušio se u zapadnom Iraku, dok je drugi bezbedno
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Katastrofalna greška Amerike Napravili veliki previd pred napad na Iran, a za njega su znali najbliži Trampovi ljudi

Katastrofalna greška Amerike Napravili veliki previd pred napad na Iran, a za njega su znali najbliži Trampovi ljudi

Blic pre 1 sat
„Kremlj mora da održava balans – niti da napusti Iran, niti da prekine odnose sa Trampom“: Da li Moskva pomaže Teheranu u ratu…

„Kremlj mora da održava balans – niti da napusti Iran, niti da prekine odnose sa Trampom“: Da li Moskva pomaže Teheranu u ratu sa SAD i Izraelom?

Danas pre 2 sata
"Uređenje iranske države se neće promeniti" Stručnjaci o razbuktalom sukobu na Bliskom istoku: "Imamo neuspešne intervencije…

"Uređenje iranske države se neće promeniti" Stručnjaci o razbuktalom sukobu na Bliskom istoku: "Imamo neuspešne intervencije sa izgovorom da treba uvesti demokratiju"

Blic pre 1 sat
"Zašto nismo zbrisali sa lica zemlje mesto gde se ovo sr*** proizvodi" Putinov propagandista poziva na napad na NATO zemlju…

"Zašto nismo zbrisali sa lica zemlje mesto gde se ovo sr*** proizvodi" Putinov propagandista poziva na napad na NATO zemlju: "Čega se plašimo?!"

Blic pre 2 sata
Netanjahu: Iran i Hezbolah više ne predstavljaju iste pretnje kao ranije

Netanjahu: Iran i Hezbolah više ne predstavljaju iste pretnje kao ranije

Danas pre 2 sata
"LAKŠE ĆEMO IH POHVATATI U MRAKU!" Uznemirujuće upozorenje Irana Trampu: "Samo probaj da nam ugasiš struju, trebaće nam pola…

"LAKŠE ĆEMO IH POHVATATI U MRAKU!" Uznemirujuće upozorenje Irana Trampu: "Samo probaj da nam ugasiš struju, trebaće nam pola sata da vam priredimo pakao."

Blic pre 3 sata
BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Rast cena nafte donosi zaradu SAD; Modžtaba Hamnei: Ormuski moreuz ostaje zatvoren

BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Rast cena nafte donosi zaradu SAD; Modžtaba Hamnei: Ormuski moreuz ostaje zatvoren

RTV pre 52 minuta

Ključne reči

IranIrak

Svet, najnovije vesti »

Evropski parlament usvojio rezolucije o Rusiji, Nigeru i Gruziji

Evropski parlament usvojio rezolucije o Rusiji, Nigeru i Gruziji

Danas pre 3 minuta
Sabotažu železničke infrastrukture Letonija pripisala osobama koje rade za Rusiju

Sabotažu železničke infrastrukture Letonija pripisala osobama koje rade za Rusiju

Danas pre 33 minuta
(Video) Ukradeni dronovi iz američke baze Maskirani lopovi odneli moćne bespilotne letilice sa neograničenim dometom, FBI i…

(Video) Ukradeni dronovi iz američke baze Maskirani lopovi odneli moćne bespilotne letilice sa neograničenim dometom, FBI i vojska na nogama: Strahuju od terorističkog napada

Blic pre 2 minuta
Američka vojska izgubila avion u Iraku. Oglasila se Centralna komanda: "U toku je akcija spasavanja"

Američka vojska izgubila avion u Iraku. Oglasila se Centralna komanda: "U toku je akcija spasavanja"

Blic pre 32 minuta
NASA posle popravki odobrila poletanje svoje rakete Artemis za kruženje oko Meseca

NASA posle popravki odobrila poletanje svoje rakete Artemis za kruženje oko Meseca

Danas pre 3 minuta