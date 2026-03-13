Američke akcije pale nakon sve većih poremećaja u snabdevanju zbog rata SAD i Irana

Američke akcije pale nakon sve većih poremećaja u snabdevanju zbog rata SAD i Irana

Indeks Dow Jones pao je za 571 poen (1,2%), S&P 500 za 1,1%, a Nasdaq za 1,4% Cene nafte su porasle jer je eskalirao sukob između SAD i Irana Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su bile u minusu, jer su cene nafte doprinele njihovom padu zbog povećanja poremećaja u snabdevanju dok eskalira rat Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Berzanski indeks Dow Jones pao je za 571 poen, odnosno 1,2 odsto, S&P 500 za 1,1 odsto, a Nasdaq za 1,4 odsto, preneo je CNBC. Cene sirove nafte nastavile su da rastu nakon što je novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei, koji je imenovan 9. marta, rekao da Ormuski moreuz treba da ostane zatvoren kao sredstvo za pritisak na neprijatelja. Nakon toga je fjučersima nafte trgovano sa osam odsto više, pa se nafta West Texas Intermediate kretala oko 94 dolara po barelu, a
