Detalji užasa kod Ugrinovaca: Kolima smrti sleteli u kanal, pa udarili u betonski most: Mladiću (19) i devojci (19) nije bilo spasa

Mladić i devojka od 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći u naselju Busije kod Ugrinovaca.

Automobil marke 'pežo' sleteo je s puta i udario u betonski mostić na ulazu u dvorište. Mladić i devojka stari 19 godina poginuli su u saobraćajnoj nesreći kada je njihov automobil sleteo s puta u kanal u naselju Busije kod Ugrinovaca, a druga devojka, takođe stara 19 godina teško je povređena, i prevezena u bolnicu. Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u 21.59 časova, a prema prvim informacijama, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u