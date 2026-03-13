(Foto) Ovo je prvi evropski vojnik koji je poginuo u ratu na Bliskom istoku. Objavljeni detalji o Francuzu koji je usmrćen tokom napada u Iraku.

Napad dronom bio je usmeren na kurdsku bazu Mala Kara, gde je Frion bio na zadatku od januara Arno Frion bio je iskusni vojnik, oženjen i otac jednog deteta, više puta odlikovan za hrabrost Francuski vojnik Arno Frion (42) poginuo je sinoć tokom napada dronom u regionu Erbil u Iraku i tako postao prva francuska i evropska žrtva u sukobu na Bliskom istoku koji su započele Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael kada napadom na Iran 28. februara. Smrt vojnika je