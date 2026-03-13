Hegset o stanju novog iranskog vrhovnog vođe: "Ajatolah je ranjen je i verovatno unakažen"

Blic pre 1 sat
Hegset o stanju novog iranskog vrhovnog vođe: "Ajatolah je ranjen je i verovatno unakažen"
Američki ministar odbrane Pit Hegset tvrdi da je novi iranski vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, ozbiljno ranjen Ajatolah Modžtaba Hamnei nije se pojavio uživo, već je njegova izjava pročitana na televiziji Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je danas da je novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, ranjen i verovatno unakažen u američko-izraelskom napadu na Teheran. Ministar je dodao da ni iransko rukovodstvo nije u ništa boljem stanju, prenosi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Hegset: Iranski vrhovni vođa ranjen i verovatno unakažen

Hegset: Iranski vrhovni vođa ranjen i verovatno unakažen

Vreme pre 11 minuta
Hegset: SAD pokreću do sada najveći broj napada na Iran, Tramp drži karte u rukama

Hegset: SAD pokreću do sada najveći broj napada na Iran, Tramp drži karte u rukama

Beta pre 21 minuta
Hegset: Novi iranski vođa Modžtaba Hamnei ranjen i verovatno unakažen

Hegset: Novi iranski vođa Modžtaba Hamnei ranjen i verovatno unakažen

RTV pre 1 sat
Šef Pentagona: Novi vrhovni vođa Irana ranjen i verovatno unakažen

Šef Pentagona: Novi vrhovni vođa Irana ranjen i verovatno unakažen

N1 Info pre 1 sat
„Idemo po planu da uništimo njihove vojne sposobnosti tempom kakav svet do sada nije video, novi ajatolah je unakažen“: Šef…

„Idemo po planu da uništimo njihove vojne sposobnosti tempom kakav svet do sada nije video, novi ajatolah je unakažen“: Šef Pentagona se obratio medijima

Danas pre 1 sat
Hegset: SAD pokreću do sada najveći broj napada na Iran, Tramp drži karte u rukama

Hegset: SAD pokreću do sada najveći broj napada na Iran, Tramp drži karte u rukama

Serbian News Media pre 21 minuta
Hegset: Novi iranski vođa Modžtaba Hamnei ranjen i verovatno unakažen

Hegset: Novi iranski vođa Modžtaba Hamnei ranjen i verovatno unakažen

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokTeheranBela kuća

Svet, najnovije vesti »

Njujork post: Velika količina zlatnih poluga iz Venecuele primećena u Beloj kući

Njujork post: Velika količina zlatnih poluga iz Venecuele primećena u Beloj kući

RTV pre 6 minuta
Lukašenko: Belorusija je kupila najnoviji raketni sistem Orešnik od Rusije

Lukašenko: Belorusija je kupila najnoviji raketni sistem Orešnik od Rusije

RTV pre 1 minut
Hegset: Iranski vrhovni vođa ranjen i verovatno unakažen

Hegset: Iranski vrhovni vođa ranjen i verovatno unakažen

Vreme pre 11 minuta
Kako druge države gledaju na rat koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana?

Kako druge države gledaju na rat koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana?

Danas pre 6 minuta
Šok poruka iz Brisela: Tramp želi da razbije Evropu!

Šok poruka iz Brisela: Tramp želi da razbije Evropu!

Pravda pre 6 minuta