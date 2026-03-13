Hegset o stanju novog iranskog vrhovnog vođe: "Ajatolah je ranjen je i verovatno unakažen"

Američki ministar odbrane Pit Hegset tvrdi da je novi iranski vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, ozbiljno ranjen Ajatolah Modžtaba Hamnei nije se pojavio uživo, već je njegova izjava pročitana na televiziji Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je danas da je novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, ranjen i verovatno unakažen u američko-izraelskom napadu na Teheran. Ministar je dodao da ni iransko rukovodstvo nije u ništa boljem stanju, prenosi