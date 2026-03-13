Kako da izvadim ličnu kartu: Detaljan vodič do novog dokumenta, evo koja pravila važe za decu
Blic pre 43 minuta
Da biste ubrzali proces, preporučuje se zakazivanje termina online putem portala eUprava Nova lična karta mora biti izdata najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja zahteva Vađenje novih ličnih dokumenata često ume da zada glavobolju građanima, ali uz prave informacije, odlazak u MUP može proći brzo i bez stresa.
Bilo da prvi put vadite biometrijsku ličnu kartu, menjate staru ili vadite dokument za dete, evo detaljnog vodiča šta vam je sve potrebno i kako da ceo proces završite u rekordnom roku. Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, i to po mestu vašeg prijavljenog prebivališta ili boravišta. Da biste podneli zahtev, potrebno je da ponesete samo sledeće: Nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja vaš izvod iz