Kako da izvadim ličnu kartu: Detaljan vodič do novog dokumenta, evo koja pravila važe za decu

Blic pre 43 minuta
Kako da izvadim ličnu kartu: Detaljan vodič do novog dokumenta, evo koja pravila važe za decu

Da biste ubrzali proces, preporučuje se zakazivanje termina online putem portala eUprava Nova lična karta mora biti izdata najkasnije u roku od 15 dana od podnošenja zahteva Vađenje novih ličnih dokumenata često ume da zada glavobolju građanima, ali uz prave informacije, odlazak u MUP može proći brzo i bez stresa.

Bilo da prvi put vadite biometrijsku ličnu kartu, menjate staru ili vadite dokument za dete, evo detaljnog vodiča šta vam je sve potrebno i kako da ceo proces završite u rekordnom roku. Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, i to po mestu vašeg prijavljenog prebivališta ili boravišta. Da biste podneli zahtev, potrebno je da ponesete samo sledeće: Nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja vaš izvod iz
Vojna policija koja obezbeđuje Vučevića ometala novinara Danasa i pokušala da ga privede

Danas pre 4 sati
Lokalizovan požar u industrijskoj zoni u Irigu

RTS pre 4 sati
(VIDEO) Požar u staroj fabrici u Irigu, vatrogasne ekipe na terenu

N1 Info pre 5 sati
VIDEO Požar u staroj fabrici u Irigu: Dim se vidi iz Novog Sada

Radio 021 pre 6 sati
Pronađena četiri ručna raketna bacača M-80 “zolja” na granici, vozač uhapšen

Insajder pre 1 sat
Uhapšen muškarac u Badovincima, policija kod njega pronašla četiri „zolje“

Šabačke novosti pre 1 sat
MUP: Uhapšen muškarac na granici kod Badovinaca sa četiri raketna bacača

N1 Info pre 2 sata
Danas pre 53 minuta
Kako da izvadim ličnu kartu: Detaljan vodič do novog dokumenta, evo koja pravila važe za decu

Blic pre 43 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Danas pre 2 sata