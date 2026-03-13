Maskirana banda otela muškarca ispred restorana. Užas u Francuskoj: Odveli ga u podrum, pa ga silovali, palili i tražili 100.000 evra

Tvrdio je policiji da su ga otela četvorica maskiranih muškaraca nakon izlaska iz restorana Bio je mučen, paljen i silovan u podrumu, dok su otmičari tražili 100.000 evra Jedan muškarac pronađen je nag u blizini Liona, na jugoistoku Francuske, a policiji je rekao da je bio otet i mučen u podrumu, saopštila je danas Direkcija za međupokrajinsku policiju Rone (DIPN). On izjavio da su ga juče otela četiri maskirana muškarca po izlasku iz restorana i odvela ga u