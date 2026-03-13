NBS objavila nove podatke: Februarska inflacija blago ubrzala, a evo koja hrana nam najviše prazni novčanike

Mesečna inflacija iznosila je 0,5 odsto, najviše zbog sezonskog rasta cena neprerađene hrane, naftnih derivata i usluga Cene hrane i bezalkoholnih pića su na mesečnom nivou porasle za 0,9 odsto, dok je cena mesa nastavila da pada Međugodišnja inflacija u februaru je blago ubrzala u odnosu na januar i iznosila je 2,5 odsto, čime je nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije (NBS), objavila je NBS, pozivajući se na podatke Republičkog