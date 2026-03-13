Nenad Milanović pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu od osam meseci

Milanoviću je zabranjeno da tri godine obavlja delatnosti i dužnosti koje se finansiraju iz budžeta države ili lokalnih samouprava.

Olakšavajuće okolnosti su bile neosuđivanost i porodični život Milanovića, dok otežavajućih nije bilo. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio bivšeg šefa kabineta gradonačelnika Grada Beograda Nenada Milanovića na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci sa rokom provere od tri godine po optužbi za davanje mita u obavljanju privredne delatnosti. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenog i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u