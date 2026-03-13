Sahranjen brat Darka Lazića, pevač mu uputio poslednje reči: "Volim te i voleću te zauvek", ispratili ga i bajkeri

Dragan Lazić, mlađi brat pevača Darka Lazića, sahranjen je u rodnom Brestaču uz prisustvo velikog broja ljudi.

Dragan je poginuo 11. marta u saobraćajnoj nesreći na motoru Dragan Lazić, mlađi brat pevača Darka Lazića, sahranjen je danas u rodnom Brestaču. Nepregledna masa ljudi došla je kako bi porodici izjavila saučešće i ispratila Dragana na večni počinak. Reka ljudi krenula je od njihovog porodičnog doma ka groblju. Prva je stigla kolona bajkera koja je sačekala posmrtnu povorku. Takođe, u crkvi nadomak groblja je održano opelo. Darko Lazić je uputio bratu i poslednje