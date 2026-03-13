Srušio se američki vojni avion iznad Iraka! Hitno se oglasila Centralna komanda SAD

Američki avion za dopunu goriva KC-135 Stratotanker srušio se u zapadnom Iraku, van zone neprijateljske i prijateljske vatre U incidentu je učestvovao još jedan američki tanker koji je bezbedno sleteo Američki vazduhoplovni avion KC-135 Stratotanker, avion za dopunu goriva, srušio se u zapadnom Iraku, saopštila je američka vojska, dodajući da incident "nije bio posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre", već da je u njemu učestvovao drugi američki